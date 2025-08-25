Trước chuyến làm khách Oviedo, Xabi Alonso lệnh toàn đội tiếp đà thắng ra quân La Liga 2025/26. Để thêm sự quyết tâm, vị thuyền trưởng Real Madrid có lựa chọn táo bạo 11 cầu thủ đá chính.

Xabi Alonso làm 'cách mạng' đội hình Real Madrid ở trận thắng 3-0 Oviedo. Ảnh: RM

Đó là một quyết định được mô tả “đội hình xuất phát Real Madrid đấu Oviedo khiến cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, bao gồm cả Chủ tịch Florentino Perez, bất ngờ”.

Đội hình đó gồm, Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Guler; Mastantuono, Mbappe và Rodrygo. Có thể thấy rõ những điểm ‘nổi trội ở đây: Xabi đẩy Vinicius lên ghế dự bị, trao cơ hội cho Rodrygo, đội trưởng Carvajal lấy lại vị trí từ Trent Alexander-Arnold, hay sao trẻ Mastantuono được đá chính sau ít phút thể hiện tốt ở trận ra quân gặp Osasuna,…

Chủ tịch Perez được cho thốt lời sau khi nhìn vào đội hình xuất phát Real Madrid đấu Oviedo: “Đã đến lúc xoay tua. Cậu ấy (Xabi Alonso) có đủ phẩm chất để thành công trên cương vị HLV trưởng Real Madrid. Tôi tin tưởng vào cậu ấy”.

Mbappe thăng hoa ngay đầu mùa cùng Kền kền, ghi 3 bàn sau 2 trận. Ảnh: RM

Về phần mình, Xabi chỉ đơn giản giải thích về lựa chọn: “Trong bóng đá, các quyết định được đưa ra đều vì lợi ích chung của đội. Những thay đổi trong đội hình Real Madrid phụ thuộc vào những gì chúng tôi cần về mặt lối chơi, khối lượng công việc và đối thủ là ai.

Tôi muốn các cầu thủ đều cảm thấy mình quan trọng và luôn trong tư thế sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. Điều này rất quan cho mùa giải đầy thách thức ở phía trước”.

Thông điệp của Xabi là không ai chắc suất và đều có thể bị thay thế. Rodrygo đã có cơ hội trong 63 phút, đã tỏ ra bực bội khi bị thay ra để Vinicius vào sân – người đã kiến tạo cho Mbappe ghi bàn cũng như trực tiếp ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.

Xabi cũng nói về Mbappe, người có 3 bàn sau 2 trận: “Tôi thấy cậu ấy cực kỳ tập trung, hăng hái và truyền cảm hứng cho toàn đội. Mbappe đã làm moi thứ rất tốt, giống như trận ra quân gặp Osasuna”.