|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU ÂU
|
04/09
|
Kazakhstan - Wales
|
04/09
|
Georgia - Thổ Nhĩ Kỳ
|
Lithuania - Malta
|
05/09
|
Bulgaria - Tây Ban Nha
|
Slovakia - Đức
|
Luxembourg - Bắc Ireland
|
Liechtenstein - Bỉ
|
Hà Lan - Ba Lan
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC NAM MỸ
|
05/09
|
Argentina - Venezuela
|
Colombia - Bolivia
|
Paraguay - Ecuador
|
Uruguay - Peru
|
05/09
|
Brazil - Chile
|
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 hôm nay
|
NGÀY - GIỜ
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Địa điểm
|
Trực tiếp
|
03/09
14:30
|
U23 Australia
|14-0
|
U23 Bắc Mariana
|
D
|
Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)
|
03/09
15:30
|
U23 Hàn Quốc
|5-0
|
U23 Macau (Trung Quốc)
|
J
|
Gelora Delta (Ấn Độ)
|
03/09
16:00
|
U23 Yemen
|2-1
|
U23 Singapore
|
C
|
Việt Trì (Việt Nam)
|FPT Play
|
03/09
16:00
|
U23 Iraq
|8-1
|
U23 Pakistan
|
G
|
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
|
03/09
16:00
|
U23 Malaysia
|0-1
|
U23 Lebanon
|
F
|
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
|
03/09
16:30
|
U23 Kuwait
|0-0
|
U23 Myanmar
|
B
|
Thuwunna (Myanmar)
|
03/09
17:00
|
U23 Uzbekistan
|4-0
|
U23 Sri Lanka
|
E
|
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
|
03/09
18:35
|
U23 Trung Quốc
|2-1
|
U23 Đông Timor
|
D
|
Xi’an IFC (Trung Quốc)
|
03/09
19:00
|
U23 Việt Nam
|2-0
|
U23 Bangladesh
|
C
|
Việt Trì (Việt Nam)
|FPT Play
|
03/09
19:00
|
U23 Campuchia
|0-0
|
U23 Oman
|
G
|
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
|
03/09
19:30
|
U23 Nhật Bản
|3-0
|
U23 Afghanistan
|
B
|
Thuwunna (Myanmar)
|
03/09
19:30
|
U23 Thái Lan
|6-0
|
U23 Mông Cổ
|
F
|
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
|
03/09
19:30
|
U23 Indonesia
|0-0
|
U23 Lào
|
J
|
Gelora Delta (Ấn Độ)
|
03/09
20:00
|
U23 Syria
|2-1
|
U23 Philippines
|
K
|
Pamir (Tajikistan)
|
03/09
20:30
|
U23 Iran
|4-0
|
U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|
I
|
Al Nahyan (UAE)
|
03/09
21:00
|
U23 Turkmenistan
|5-1
|
U23 Đài Loan (Trung Quốc)
|
A
|
Amman International (Jordan)
|
03/09
21:00
|
U23 Palestine
|1-2
|
U23 Kyrgyzstan
|
E
|
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
|
03/09
22:15
|
U23 Bahrain
|0-2
|
U23 Ấn Độ
|
H
|
Suheim Bin Hamad (Qatar)
|
03/09
23:00
|
U23 Jordan
|11-0
|
U23 Bhutan
|
A
|
King Abdullah II (Jordan)
|
03/09
23:00
|
U23 Tajikistan
|4-0
|
U23 Nepal
|
K
|
Pamir (Tajikistan)