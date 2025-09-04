Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU ÂU

04/09  
21:00

Kazakhstan - Wales

04/09  
23:00

Georgia - Thổ Nhĩ Kỳ

Lithuania - Malta

05/09  
01:45

Bulgaria - Tây Ban Nha

Slovakia - Đức

Luxembourg - Bắc Ireland

Liechtenstein - Bỉ

Hà Lan - Ba Lan

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC NAM MỸ

05/09  
06:30

Argentina - Venezuela

Colombia - Bolivia

Paraguay - Ecuador

Uruguay - Peru

05/09  
07:30

Brazil - Chile

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 hôm nay

NGÀY - GIỜ

Trận đấu

Bảng

Địa điểm

Trực tiếp

03/09

14:30

U23 Australia

 14-0

U23 Bắc Mariana

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

03/09

15:30

U23 Hàn Quốc

 5-0

U23 Macau (Trung Quốc)

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

03/09

16:00

U23 Yemen

 2-1

U23 Singapore

C

Việt Trì (Việt Nam)

 FPT Play

03/09

16:00

U23 Iraq

 8-1

U23 Pakistan

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

03/09

16:00

U23 Malaysia

 0-1

U23 Lebanon

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

03/09

16:30

U23 Kuwait

 0-0

U23 Myanmar

B

Thuwunna (Myanmar)

03/09

17:00

U23 Uzbekistan

 4-0

U23 Sri Lanka

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

03/09

18:35

U23 Trung Quốc

 2-1

U23 Đông Timor

D

Xi’an IFC (Trung Quốc)

03/09

19:00

U23 Việt Nam

 2-0

U23 Bangladesh

C

Việt Trì (Việt Nam)

 FPT Play

03/09

19:00

U23 Campuchia

 0-0

U23 Oman

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

03/09

19:30

U23 Nhật Bản

 3-0

U23 Afghanistan

B

Thuwunna (Myanmar)

03/09

19:30

U23 Thái Lan

 6-0

U23 Mông Cổ

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

03/09

19:30

U23 Indonesia

 0-0

U23 Lào

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

03/09

20:00

U23 Syria

 2-1

U23 Philippines

K

Pamir (Tajikistan)

03/09

20:30

U23 Iran

 4-0

U23 Hong Kong (Trung Quốc)

I

Al Nahyan (UAE)

03/09

21:00

U23 Turkmenistan

 5-1

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

A

Amman International (Jordan)

03/09

21:00

U23 Palestine

 1-2

U23 Kyrgyzstan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

03/09

22:15

U23 Bahrain

 0-2

U23 Ấn Độ

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

03/09

23:00

U23 Jordan

 11-0

U23 Bhutan

A

King Abdullah II (Jordan)

03/09

23:00

U23 Tajikistan

 4-0

U23 Nepal

K

Pamir (Tajikistan)