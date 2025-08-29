Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League diễn ra tối 28/8 (giờ VN), đưa Liverpool nghênh chiến 2 đối thủ lớn đến từ La Liga: Real Madrid và Atletico, cùng PSV và Qarabag, cùng các trận trên sân khách: Inter Milan, Frankfurt, Marseille và Galatasaray.

Arne Slot đến Liverpool mùa trước và lập tức 'đổi vận' cho Quỷ đỏ vùng Merseyside khi đối đầu Real Madrid. Ảnh: Liverpool FC

Trong số các đối thủ trên, cuộc chạm trán giữa Liverpool với Real Madrid tạo nên ‘kinh điển’ của bóng đá châu Âu trong 2 thập kỷ qua. Giữa họ đã có 2 trận chung kết (2018, 2022), và chiến thắng đều thuộc về ‘Kền kền’. Mùa giải trước, Slot mới đến thay Jurgen Klopp cùng Liverpool thắng 2-0 ở vòng bảng tại Anfield.

“Được chào đón Real Madrid đến Anfield một lần nữa, là điều đặc biệt. Cuộc so tài mùa trước là một trận đấu đáng nhớ và tôi hi vọng lần này cũng vậy. Tôi tin rằng, Liverpool đấu Real Madrid thu hút sự quan tâm của toàn cầu”, Arne Slot phát biểu khi Liverpool lại chạm trán kình địch đáng gờm ở vòng bảng Cúp C1 năm nay.

Thuyền trưởng người Hà Lan tuyên bố cùng học trò sẵn sàng cho mọi cuộc đấu ở Cúp C1 năm nay. Ảnh: Liverpool FC

Arne Slot đánh giá về kết quả bốc thăm chung cuộc của Liverpool: “Tương tự như mùa trước, đây là một bảng đấu khó khăn. Đây là Champions League, và với thể thức thi đấu mới thì không có bảng đấu nào là dễ dàng cả. Nhưng điều đó tạo nên sự hấp dẫn của cuộc chơi, khi Liverpool có nhiều trận đấu lớn trên sân nhà lẫn sân khách.

Rõ ràng không có trận đấu nào ở vòng bảng là dễ dàng với Liverpool, nhưng tôi chắc chắn người hâm mộ rất mong chờ tất cả màn so tài. Chúng tôi rất hào hứng và sẵn sàng cho những thử thách phía trước”.

Liverpool tiếp tục cho thấy sức mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Slot, với 2 trận đầu đều thắng lợi ở Premier League, giải đấu họ là nhà đương kim giữ cúp.