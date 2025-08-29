Vòng quay mới Champions League

Khái niệm “bảng đấu 4 đội” đã trở thành dĩ vãng, cũng không có chuyện một CLB đá 6 trận với 3 đối thủ cố định ở vòng bảng Champions League.

Lịch sử Cúp C1/Champions League thường chứng kiến những cuộc cải tổ để phù hợp với xu thế bóng đá hiện đại. Lần thay đổi mới nhất bắt đầu từ mùa giải 2024/25 – với màn lên ngôi của PSG.

Champions League chuẩn bị bước vào vòng quay mới. Ảnh: UEFA

Đây là mùa thứ 2 vòng bảng Champions League có 36 đội, thi đấu theo thể thức như giải VĐQG. Mỗi đội thi đấu 8 trận – 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Giải đấu năm nay có một số cái tên khá lạ lẫm như Kairat Almaty (Kazakhstan), Bodo Glimt (Na Uy) hay Pafos (Síp).

Mục tiêu chung của các đội: lọt vào Top 8 để vào thẳng vòng 1/8, hoặc nằm trong Top 24 để được dự vòng play-off trước khi bước vào giai đoạn knock-out.

Mùa trước, đội xếp thứ 8 có 16 điểm. CLB đứng vị trí 24 có 11 điểm và tham dự vòng play-off nhờ hơn các chỉ số phụ. Sự khác biệt trong mùa giải này có lẽ không quá lớn.

Vòng quay mới ở Champions League bắt đầu với việc tất cả đều có chung tham vọng: lật đổ PSG của Luis Enrique.

Mặc dù thua Chelsea 0-3 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025, nhưng PSG là đội vượt trội về mặt chất lượng – ngay cả khi người hùng Gigio Donnarumma bị gạt bỏ.

Thành công của PSG – đội đánh bại những Liverpool, Arsenal trên hành trình vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, cũng như đè bẹp Inter Milan 5-0 trong trận chung kết – đã khiến châu Âu bước vào một “cuộc cách mạng chuyển nhượng” trị giá hàng tỷ euro.

Cuộc cách mạng tỷ euro

Các CLB được góp mặt ở vòng bảng Champions League 2025/26 đã chi hơn 2 tỷ euro chuyển nhượng để nâng cấp đội hình.

Chỉ riêng 6 đội Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City, Atletico và Real Madrid đã chi tổng cộng 1,5 tỷ euro trong mùa hè này (bao gồm các thương vụ cho FIFA Club World Cup 2025).

Khiêm tốn hơn nhiều là Inter Milan – á quân mùa trước – và Barcelona – đội vào đến bán kết, nhưng vẫn chìm trong khó khăn tài chính.

Real Madrid gặp lại Man City. Ảnh: EFE

Liverpool đình đám nhất: 125 triệu euro cho Florian Wirtz và 90 triệu euro cho Hugo Ekitike – hai bom tấn lớn nhất mùa hè 2025. Cùng với các thương vụ khác, tổng chi phí của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vào khoảng 330 triệu euro.

Theo sau là Arsenal, đội từng loại Real Madrid nhưng gục ngã trước PSG ở bán kết mùa trước.

Arsenal theo sau với các bản hợp đồng Martin Zubimendi (70 triệu), Eberechi Eze (69,3), Noni Madueke (56) và tiền đạo Thụy Điển Viktor Gyokeres (65,8)... Mikel Arteta dường như chưa dừng lại.

Sau bao năm chỉ quen về nhì ở Premier League, nhìn những Liverpool và Man City chia nhau danh hiệu, Arsenal đang làm tất cả để chiến thắng.

Bóng đá Anh lập kỷ lục khi có đến 6 đội tham dự Champions League. Người hâm mộ chờ đợi sự trở lại của Man City, dù mùa giải khởi đầu không thuận lợi.

Mùa này, Man City mang về những gương mặt Reijnders (55), Cherki (36) và Ait-Nouri (36). Họ đang chuẩn bị dứt điểm thương vụ Donnarumma, đồng thời Pep Guardiola vẫn mơ Rodrygo.

Chelsea dùng tiền thưởng Club World Cup để chiêu mộ một loạt gương mặt mới, tổng cộng 279 triệu euro. Enzo Maresca còn đang chờ Alejandro Garnacho (đã đạt thỏa thuận với MU) và Fermin Lopez từ Barca.

Ở thủ đô Tây Ban Nha, Real Madrid đã bỏ ra 167 triệu cho Mastantuono, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Alexander-Arnold.

Atletico chi 175 triệu cho Alex Baena, Hancko, Cardoso, Raspadori, Thiago Almada, Ruggeri và Pubill. Con số này kém xa Premier League, nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh.

Bayern Munich cũng thế: hụt Wirtz nhưng kịp lấy Luis Diaz với giá 75 triệu. Barca, trong bối cảnh eo hẹp tài chính, chỉ có thể mua thủ môn Joan Garcia (25 triệu euro) và mượn Rashford.

Tuy vậy, Barca vẫn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, chủ yếu nhờ tài năng Lamine Yamal và chiến thuật của Hansi Flick.

Champions League sẽ khởi tranh sau 2 tuần nữa. Người hâm mộ đang háo hức chờ những trận chiến đỉnh cao như Real Madrid – Man City, Barca – PSG…