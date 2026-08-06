Theo các nguồn tin thân cận từ Bernabeu, Real Madrid dự định hoàn tất việc ký hợp đồng với Yan Diomande trong những giờ tới và sau đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính thức công bố việc gia nhập của Rodri từ Man City.

Trong khi Real Madrid tiến gần việc sở hữu Rodri thì cũng có chuyên gia cho rằng, anh phù hợp với Barca hơn. Ảnh: Defensa

Real Madrid đang có kỳ chuyển nhượng đầy sôi động, sau khi Mourinho được Chủ tịch Perez tin tưởng, giao trọng trách tái thiết đội bóng và đưa đội trở lại quỹ đạo chiến thắng các danh hiệu.

Theo thông tin từ nhà báo Tomas Gonzalez của tờ El Debate, các cuộc đàm phán giữa Real Madrid với Man City về thương vụ Rodri đang tiến triển tốt và ngày càng đưa Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 đến gần với Mourinho.

Nguồn này cho biết cụ thể hơn, Rodri sẽ ký hợp đồng 4 năm với Real Madrid, lương ròng 14 triệu euro/năm (trước thuế vào khoảng 26-28 triệu euro/năm), ngang mức lương tiền vệ Tây Ban Nha nhận được tại Man City.

Rodri còn chưa đầy 1 năm trong hợp đồng tại Etihad, và muốn trở lại Tây Ban Nha, chơi cho Real Madrid, bất chấp Man City đề nghị gia hạn.

Mourinho tin Rodri là cầu thủ lý tưởng để cải thiện tuyến giữa của Real Madrid, sau khi Toni Kroos ra đi.

Nhà vô địch World Cup đi nghỉ dưỡng với vợ và cuối tuần này mới 'hết phép'. Ảnh: Defensa

Tờ MB cung cấp thêm, sở dĩ Mourinho muốn ký Rodri bằng được, không chỉ bởi kỹ thuật cá nhân xuất sắc, mà còn vì học trò cưng của Pep Guardiola sở hữu phẩm chất đặc biệt: tư duy về trận đấu như một HLV!

Với Mourinho, những đội bóng lớn cần những cầu thủ có khả năng đọc trận đấu mà không cần chờ chỉ đạo từ ngoài sân. Rodri chính là như vậy.

Cái hay của Rodri không chỉ là giành lại quyền kiểm soát bóng hay chuyền bóng, anh còn điều chỉnh vị trí của đồng đội, chỉ đạo lối chơi pressing, thiết lập nhịp độ trận đấu và biết khi nào đội cần tăng hay giảm tốc độ.