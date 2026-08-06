Real Madrid đã nâng đề nghị gia hạn hợp đồng dành cho Vinicius, dù vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn những yêu cầu ban đầu của tiền đạo người Brazil.

Giờ đây, quyết định nằm trong Vini. Đó là tóm tắt ngắn gọn về một quá trình đàm phán kéo dài suốt thời gian qua.

Cuộc đàm phán mới nhất, diễn ra hôm thứ Tư, kết thúc mà không bên nào đạt được mọi điều mình mong muốn.

Vinicius trong buổi tập hôm 5/8. Ảnh: RMCF

Đề nghị mới của Real Madrid sẽ không được giữ vô thời hạn. CLB không muốn kéo dài tình trạng chờ đợi và mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius đang bước vào giai đoạn đếm ngược và sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2027. Điều này khiến tất cả các bên đều muốn sớm giải quyết tương lai của cầu thủ.

Arsenal đang tìm cách tận dụng tình hình. Đội bóng thành London đã tiếp cận Vinicius, thậm chí trong phòng thay đồ Arsenal còn xuất hiện niềm tin rằng tuyển thủ Brazil sẽ trở thành đồng đội của họ ở mùa giải tới.

Hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid không có ý định nhượng bộ. “Los Blancos” vẫn quyết định tăng đề nghị để thể hiện thiện chí muốn giữ chân cầu thủ.

Theo đài SER, giới hạn cuối cùng mà Real Madrid chấp nhận là 24 triệu euro ròng mỗi mùa. Đây là mức cao hơn đáng kể so với con số 20 triệu euro ban đầu CLB sẵn sàng chi, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 30 triệu euro mà Vinicius yêu cầu.

Sau khi đã thể hiện thiện chí, Real Madrid muốn nhận được câu trả lời trong thời gian ngắn. Họ muốn Jose Mourinho bước vào mùa giải mới với đội hình đã được củng cố.

Trang Instagram của Vinicius “bay” mọi thông tin

Trong lúc những diễn biến mới về tương lai của mình vẫn chưa chắc chắn, Vinicius có một hành động gây nhiều tò mò.

Tiền đạo người Brazil, khi đến buổi tập tại Valdebebas cùng Tata Soares - người thân cận và cũng có mặt trong cuộc họp với Real Madrid - đã gửi đi một thông điệp đầy ẩn ý.

Bất ngờ, Vinicius xóa sạch toàn bộ tài khoản Instagram. Ngôi sao Brazil không còn ảnh đại diện, không còn bất kỳ bài đăng hay mục tin nổi bật nào trên trang cá nhân có 64 triệu người theo dõi.

Cả thế giới bóng đá đặt ra hàng loạt câu hỏi. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng điều đó có liên quan đến việc gia hạn hợp đồng của anh.