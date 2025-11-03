Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành.

Trước đó, FIFA ra án phạt cấm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, đồng thời phải nộp phạt 2.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 66 triệu đồng). FAM cũng bị phạt số tiền 350.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

FIFA bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt đối với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo kết luận của FIFA, 7 cầu thủ trên cùng với LĐBĐ Malaysia vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho ĐTQG Malaysia.

FIFA gửi thông báo tới FAM và các cầu thủ trong ngày 3/11. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Trước mắt, tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và tuyển Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC – đơn vị tổ chức Asian Cup, xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK.

Về phần mình, Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Wira Mohd Yusoff Haji Mahadi, cho biết FAM sẽ yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ quyết định bằng văn bản và lý do trước khi quyết định hành động tiếp theo.

Ông nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên FAM gặp phải tình huống như vậy, và cả đội ngũ pháp lý lẫn ban lãnh đạo đều bất ngờ trước kết quả này. Tuy nhiên, FAM vẫn cam kết bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và bảo vệ lợi ích bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.