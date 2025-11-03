Âu lo của HLV Kim Sang Sik

Dù tuyển Việt Nam vẫn giành được những kết quả tích cực, đặc biệt là tại ASEAN Cup gần nhất, nhưng không thể phủ nhận một thực tế: lối chơi của đội chưa thật sự bắt mắt và thuyết phục.

Điều đó đến từ nhiều khía cạnh, thứ nhất là vấn đề tinh thần và khát vọng của một số cầu thủ trụ cột sau một thời gian dài ở đỉnh cao không còn nhiều động lực như trước.

HLV Kim Sang Sik đối mặt với nhiều thách thức, áp lực cùng tuyển Việt Nam thời hậu ASEAN Cup

Thứ hai, sự vắng mặt của chân sút chủ lực Xuân Son do chấn thương đã tạo ra một lỗ hổng không thể lấp đầy trên hàng công. Thiếu đi một tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến và chuyển hóa cơ hội, tuyển Việt Nam thường xuyên rơi vào tình trạng bế tắc kể cả trong những chiến thắng đậm trước Lào.

Cuối cùng, lối chơi chung mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng vẫn chưa định hình rõ nét, thiếu sự đột phá và biến hóa, khiến người hâm mộ chưa thật sự hài lòng

Ai giúp ông Kim Sang Sik cởi bỏ

May mắn thay, những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Người đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giải quyết cho gánh lo âu của ông Kim Sang Sik không ai khác là Xuân Son.

Sự trở lại của chân sút này sau chấn thương không chỉ là sự bổ sung về mặt nhân sự mà còn là giải pháp tức thì cho hàng công cũng như mang đến động lực lớn đối với các đồng đội.

Nhưng, sự góp mặt của Xuân Son và đặc biệt là Hoàng Hên (Hendrio) sẽ giúp HLV Kim Sang Sik cởi bỏ những âu lo

Tuy nhiên, người được kỳ vọng sẽ giúp ông Kim "quẳng gánh lo âu" một cách toàn diện hơn không ai khác chính là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Tiền vệ nhập tịch đang khoác áo Hà Nội FC, mới là chìa khóa để khơi dậy sức sống cho tuyến giữa cũng như mang đến hy vọng đối với HLV Kim Sang Sik.

Trong bối cảnh hàng tiền vệ Việt Nam đang thiếu đi một "nhạc trưởng" thực thụ, một cầu thủ có khả năng cầm trịch, kiến thiết và tạo ra sự đột biến từ khu vực trung tuyến, Hendrio nổi lên như một sự lựa chọn hoàn hảo.

Khả năng chuyền bóng chính xác, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bén của Hendrio sẽ giúp hàng tiền vệ khởi sắc hơn, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến. Quan trọng hơn là sự ăn ý cùng Xuân Son ở CLB Nam Định trước kia.

Với một hàng công giải quyết được vấn đề ghi bàn và một hàng tiền vệ có người điều phối hiệu quả, gánh nặng trên vai HLV Kim Sang Sik sẽ được san sẻ đáng kể. Đây chính là cặp đôi có thể mang lại niềm hy vọng mới, giúp tuyển Việt Nam lấy lại sự hấp dẫn và hiệu quả trong lối chơi thời gian tới.