Chuẩn bị cho trận gặp Lào, trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik dự kiến công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam trong tuần này.

So với đợt hội quân hồi tháng 10 đá 2 trận với Nepal, danh sách tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi. Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể "trả lại" các cầu thủ trẻ cho U22 Việt Nam, đồng thời gọi nhiều cựu binh lên tuyển.

Trong lần tập trung tháng 10, có 8 cầu thủ lứa U23 được HLV Kim Sang Sik đôn lên tuyển Việt Nam, gồm: thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn và Đình Bắc.

U22 Việt Nam dần định hình bộ khung chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: VFF

Quyết định trẻ hóa lực lượng ĐTQG của HLV Kim Sang Sik là rất hợp lý bởi trận gặp Nepal không có nhiều áp lực (thực tế thắng cả hai trận lượt đi và về), bên cạnh việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm hướng tới SEA Games.

Tuy nhiên, trong đợt tập trung tới đây, HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại, bởi đây là thời điểm mà U22 Việt Nam có đợt tập huấn quan trọng, với 3 trận đấu cực chất lượng gặp U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 (Trung Quốc).

Tám cầu thủ trẻ mà HLV Kim Sang Sik đôn lên tuyển Việt Nam hồi tháng 10 đều là trụ cột, nằm trong bộ khung chính của U22 Việt Nam, vì thế họ cần được "lắp ráp", chạy thử cho SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á 2026.

Dĩ nhiên với những yêu cầu về chuyên môn, HLV Kim Sang Sik vẫn có thể dùng một vài gương mặt trẻ, nhưng nhìn chung tuyển Việt Nam sẽ có sự góp mặt của nhiều cựu binh ở đợt tập trung lần này.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút Thép Xanh Nam Định gần như hồi phục chấn thương gãy chân, sẵn sàng cho sự trở lại ĐTQG. Đây cũng là dịp để HLV Kim Sang Sik cùng đội ngũ y tế đánh giá chính xác về phong độ của Xuân Son, nhằm chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3/2026.

Ngoài ra, một số gương mặt quen thuộc vắng mặt ở hai trận gặp Nepal như Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải... có thể cũng nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik.

Bên cạnh những thay đổi về lực lượng, tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào tới đây cần được làm mới về lối chơi, tinh thần chiến đấu, sau màn thể hiện không tốt ở 2 trận thắng Nepal hồi tháng 10.