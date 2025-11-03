Quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA, liên quan đến án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ gốc nhập tịch vẫn chưa được công bố.

Giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia hồi hộp chờ kết quả. Thậm chí, một số người chỉ trích FIFA cố tình câu giờ.

Chưa có quyết định từ FIFA về quá trình kháng án của Malaysia. Ảnh: Bernama

Trên thực tế, điều này không có gì bất thường. Luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho rằng sự chậm trễ có thể xuất phát từ một số yếu tố thông thường trong quy trình pháp lý và hành chính của FIFA.

“Có thể có vài lý do khiến FIFA chưa ra quyết định. Thứ nhất, họ cần thêm thời gian để xem xét kỹ các dữ kiện và lập luận pháp lý mà các bên liên quan đã trình bày”, Nik Erman nói với Astro.

Theo ông, nguyên nhân thứ hai có thể do ủy ban của FIFA đang xử lý nhiều vụ việc khác không liên quan đến kháng án của FAM và nhóm cầu thủ này.

“Thứ ba, họ cũng cần thời gian để soạn thảo quyết định thật cẩn trọng”, luật sư bổ sung.

Nik Erman nhấn mạnh rằng việc công bố quyết định chậm không phải là điều lạ trong các hệ thống pháp lý hay kỷ luật quốc tế như FIFA.

“Trong luật, việc hoãn xử hay chậm ra quyết định là chuyện bình thường, và không nhất thiết mang hàm ý đặc biệt nào”, ông nói thêm.

Trước đó, FAM đã gửi đơn kháng án lên FIFA về án phạt mà cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới ban hành.

Luật sư đại diện cho FAM, Serge Vittoz, từng nói rằng quyết định dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/10, tức thứ Năm tuần trước.

Tuy nhiên, đến nay FIFA vẫn chưa đưa ra kết luận, khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia càng thêm hoang mang.

Trong khi đó, chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli nhấn mạnh rằng FIFA chưa bao giờ hứa sẽ công bố vào ngày 30/10.

“Tôi nghĩ FIFA không hề nói rằng họ sẽ ra quyết định hôm đó. Những gì chúng ta biết chỉ là cuộc họp đã diễn ra vào ngày ấy”, Pekan Ramli cho biết.

FIFA cần thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng. Ảnh: AFC

Ông giải thích: “Sau cuộc họp, vẫn còn quy trình rà soát và phê duyệt từ Ủy ban kháng án, chỉ khi hoàn tất toàn bộ, quyết định mới được công bố”.

Một số ý kiến cho rằng chính các luật sư của FAM “tung hỏa mù” để hướng dư luận về FIFA, tránh tập trung vào việc chỉ trích liên đoàn.

Trước đó, LĐBĐ châu Á (AFC) cho biết sẽ giải quyết vấn đề của FAM một khi nhận được kết luận của FIFA.

Thời gian AFC đưa ra để thực hiện các quyết định là trước ngày 31/3 năm sau, để tránh gián đoạn công tác chuẩn bị cho lễ bốc thăm Asian Cup 2027.

Nói cách khác, không thể vừa họp giải trình là ngay lập tức có kết quả như FAM tung tin.