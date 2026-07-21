1. Một lần nữa, trái bóng trở thành công cụ tạo nên sự khác biệt ở một kỳ World Cup. Những đội đối xử tốt nhất với trái bóng và hiểu rõ nhất phải làm gì với nó là những đội tỏa sáng, bất kể họ kiểm soát bóng trong bao lâu.

Tây Ban Nha đăng quang lần thứ hai với tỷ lệ cầm bóng 60%, nhưng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đội đều đạt 65%, thậm chí không vượt qua vòng 1/8.

Tây Ban Nha làm chủ trái bóng giỏi nhất. Ảnh: SeFutbol

Những Cape Verde đầy mộng mơ với 36% và CHDC Congo với 39% đã viết nên các chương sử thi bởi ngoài khả năng phòng ngự tốt, họ còn biết tổ chức phản công với độ chính xác mà một trò chơi dựa trên việc chuyền bóng thật tốt đòi hỏi, dù là chuyền dài hay chuyền ngắn.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vì “La Roja” tấn công và phòng ngự với trái bóng trong chân, xoay quanh hạt nhân Rodri.

Sự vượt trội rõ rệt trước Pháp ở bán kết và Argentina trong trận chung kết chỉ có thể được lý giải bằng việc Luis de la Fuente cùng các học trò thực thi một kế hoạch trong đó khả năng kiểm soát bóng đã vô hiệu hóa hàng công đáng sợ nhất giải, do Kylian Mbappe dẫn đầu với 10 bàn, đồng thời khiến Messi gần như biến mất.

Muốn có bóng thì trước hết cũng phải đoạt lại nó, và Tây Ban Nha là đội mất ít thời gian nhất để giành lại quyền kiểm soát, trung bình chỉ 8 giây.

Qua đó, họ đưa pressing ngay sau khi mất bóng lên ngôi, một đặc trưng khác của thứ bóng đá toàn diện và những cầu thủ toàn diện đang chiếm ưu thế, có nguồn gốc từ Hà Lan của Johan Cruyff năm 1974.

2. Tây Ban Nha để lại dấu ấn, nhưng Pháp, Maroc, Argentina, Ai Cập, Mexico, Colombia cùng những thiên anh hùng ca đã nhắc tới của Cabo Verde và CHDC Congo cũng vậy.

Các đội này đã bảo vệ năng lực cạnh tranh của nhóm đội ở toa cuối đoàn tàu World Cup bằng sự tôn trọng, đến mức trong nội bộ FIFA xuất hiện cuộc tranh luận về khả năng tăng số đội dự giải lên 64 trong tương lai.

Cape Verde là câu chuyện kỳ diệu. Ảnh: CAF

Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, kết luận trong buổi phân tích giải đấu cùng Jurgen Klinsmann, Pablo Zabaleta, Gilberto Silva và một số nhân vật khác:

“Đã có những nghi ngờ về việc một số quốc gia liệu có đủ trình độ hay không. Họ không chỉ chứng minh rằng mình đủ sức, mà còn mang đến những trận đấu tuyệt vời và một màn trình diễn xuất sắc. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều nghĩ đến Cabo Verde, nhưng còn nhiều quốc gia khác nữa”.

Trong số những đội gây thất vọng, Bồ Đào Nha là cái tên lớn nhất. Roberto Martinez đặt vận mệnh vào một Cristiano Ronaldo đã ở bên kia sườn dốc và phải trả giá bằng việc lãng phí một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất từng được biết đến.

World Cup này đã viết chương cuối trong cuộc cạnh tranh giữa hai cầu thủ thống trị bóng đá suốt hai thập kỷ vừa qua. Messi vẫn chơi bóng đầy say mê, nhưng thì Cristiano chết thì không.

Neymar cũng vậy, bị gắn vào Brazil của Carlo Ancelotti như một bóng ma huyền thoại vì những hợp đồng quảng cáo.

Nhà cầm quân người Italia đã xây dựng một kế hoạch thi đấu hiệu quả dành cho Vinicius, nhưng Brazil vẫn bị Na Uy của Erling Haaland, một trong những ông vua lớn nhất của sự hiệu quả, đánh bại ở vòng 1/8.

3. Người ta đã chờ đợi một kỳ World Cup nơi những cầu thủ chạy cánh được biến thành “nhạc trưởng toàn năng” sẽ định hình cuộc chơi, và trong phần lớn giải đấu, họ thực sự đã làm được điều đó.

Mô hình hiện hành đã tạo ra những tiền đạo biên có khả năng chơi ở trung lộ, bởi họ biết rê bóng, chuyền bóng, ghi bàn và còn có nghĩa vụ khởi phát pressing.

Bản thân Ferran Torres, tác giả bàn thắng quyết định trận chung kết, cũng là một cầu thủ chạy cánh được chuyển đổi vai trò.

Gần như mọi ngôi sao đều tỏa sáng. Ảnh: FFF

Pháp, với Michael Olise tinh tế, cùng Dembele, Doue và Barcola, là đội thể hiện rõ nhất xu hướng về những cầu thủ chạy cánh toàn diện.

Chính xu hướng ấy cũng góp phần đưa Kylian Mbappe trở thành Vua phá lưới với 10 bàn, con số chưa từng xuất hiện kể từ Gerd Muller năm 1970.

World Cup này có hiệu suất ghi bàn cao nhất kể từ Mexico 1970, với trung bình 2,96 bàn mỗi trận. Nếu không có công nghệ video hỗ trợ trọng tài, thứ đã từ chối những bàn thắng chỉ vì sai lệch vài milimet, có lẽ con số ấy đã chạm mốc 3 bàn mỗi trận.

VAR cũng không thoát khỏi những tranh cãi vốn gắn liền với nó kể từ khi ra đời tại World Cup 2018 ở Nga.

Xét trên phương diện cá nhân, đây cũng là một kỳ World Cup tuyệt vời bởi gần như tất cả các ngôi sao đều tỏa sáng, như Mbappe, Olise, Haaland, Kane, Vinicius, Bellingham.

Trên tất cả là Messi và Rodri. Hai người hiểu rõ hơn bất kỳ ai phải làm gì với trái bóng.

(Nguồn: VTV)