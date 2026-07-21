Tây Ban Nha đang ở một chu kỳ bóng đá thành công khác, với việc vừa vô địch EURO (2024) lẫn World Cup (2026), điều tương tự như họ từng làm được hơn chục năm trước.

Ở trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha khiến Argentina không còn là chính mình và Messi cũng bị lu mờ. ‘La Roja’ giành cúp vàng, với chiến thắng tối thiểu 1-0, nhờ công của cầu thủ dự bị Ferran Torres.

Ở tuổi 65 và 29 ngày, Luis de La Fuente là HLV lớn tuổi nhất vô địch World Cup. Ảnh: chụp màn hình

Thuyền trưởng Luis de La Fuente là người đứng sau các chiến tích của tuyển Tây Ban Nha. Ông hiện nay là HLV có thành tích đồ sộ nhất cho gia tài bóng đá của quốc gia mình: HCB Tokyo 2020, vô địch Nations League 2023, vô địch EURO 2024, á quân Nations League 2026, vô địch World Cup 2026.

Điều đáng chú ý, nhà cầm quân này nhận mức lương khá khiêm tốn so với các đồng nghiệp dẫn dắt các đội bóng tên tuổi khác.

Cụ thể, HLV La Fuente nhận lượng 2 triệu euro/năm, ít hơn gấp 5 lần những gì Carlo Ancelotti được LĐBĐ Brazil trả, hay so với Nagelsmanns trước khi bị Đức sa thải vì thua sớm ở World Cup 2026 – lương 7 triệu euro, Pochettino (tuyển Mỹ, 6 triệu euro),…

Trong số 48 đội dự World Cup 2026, thì mức lương của HLV La Fuente đứng thứ 15 trong danh sách, sau Lionel Scaloni (2,4 triệu euro/năm).

Cũng cần nói thêm, con số 2 triệu euro/năm là mức lương mà nhà cầm quân này đã được ‘thưởng’ khi gia hạn hợp đồng (đến sau EURO 2028) vào tháng 1/2025, tức sau khi cùng đội giành chức vô địch châu Âu. Trước đó, ông nhận lương chỉ bằng 1/4, tức 500.000 euro/năm.

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)