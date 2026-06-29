0h ngày 30/6, sân NRG:

Brazil bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên vô địch, nhưng phía trước họ là thử thách không hề dễ chịu mang tên Nhật Bản.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định, song 'Samurai xanh' đã chứng minh họ đủ khả năng gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào.

Nhật Bản từng hạ gục Brazil ở trận giao hữu năm ngoái. Ảnh: JJP

Sau trận hòa Maroc ở ngày ra quân, Brazil càng đá càng vào phom. Hai chiến thắng liên tiếp trước Haiti và Scotland đều với tỷ số 3-0 giúp Selecao kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, trong khi hàng công bắt đầu vận hành trơn tru.

Vinicius Junior đang là niềm hy vọng lớn nhất với phong độ ghi bàn ấn tượng – 3 trận liên tiếp, điều chưa từng diễn ra trước đó.

Đồng thời, sự trở lại của Neymar mang đến thêm phương án sáng tạo cho lối chơi mà HLV Ancelotti xây dựng.

Quan trọng hơn, Brazil cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, điều từng là điểm yếu của họ ở các giải đấu lớn gần đây.

Dẫu vậy, Nhật Bản không phải đối thủ mà Brazil có thể chủ quan. Đại diện châu Á vượt qua vòng bảng bằng lối chơi giàu kỷ luật, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái rất nhanh.

Nhật Bản không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất mà sở hữu nhiều mũi tấn công biết cách tạo khác biệt.

Chính tính tập thể ấy giúp Nhật Bản duy trì chuỗi trận ấn tượng và luôn sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của đối phương.

Dựa trên các phân tích chuyên môn, Brazil được đánh giá cao hơn nằm ở khả năng tạo ra khác biệt trong các thời điểm quyết định.

Neymar là giải pháp dự bị chất lượng của Brazil. Ảnh: CBF

Những cầu thủ như Vinicius, Neymar hay Bruno Guimaraes có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng, trong khi chiều sâu đội hình của Selecao cũng vượt trội so với Nhật Bản.

Ở một trận đấu loại trực tiếp, yếu tố bản lĩnh thường tạo nên khác biệt và đó là lợi thế mà đội bóng Nam Mỹ đang nắm giữ.

Nhật Bản đủ sức khiến Brazil trải qua 90 phút khó khăn, thậm chí kéo trận đấu vào thế giằng co.

Tuy nhiên, nếu duy trì được sự chắc chắn như ở 2 lượt cuối vòng bảng và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Brazil vẫn có nhiều cơ sở để vượt qua đối thủ mạnh nhất châu Á và nghĩ đến tham vọng vô địch World Cup.

Đội hình dự kiến:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius; Cunha.

Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda.

Dự đoán: Brazil thắng 2-1.