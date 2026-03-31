Trước thềm trận tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, trang fanpage FIFA World Cup bất ngờ đăng tải dòng trạng thái: "Gặp lại đối quen”.

Đi kèm là hình ảnh tiền vệ Hoàng Đức trong pha tranh chấp với cầu thủ Malaysia, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Dòng trạng thái trên trang FIFA World Cup (Ảnh chụp màn hình)

Động thái này không chỉ làm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn mà còn gợi lại những ký ức đáng chú ý giữa hai đội.

Ở lượt đi, tuyển Việt Nam từng nhận thất bại 0-4 trên sân khách. Tuy nhiên, kết quả được đảo ngược gần đây do Malaysia bị phát hiện sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong cuộc so tài, và bị AFC xử thua 0-3 (cùng với trận gặp Nepal).

Điều đó cũng có nghĩa, ngôi đầu bảng F thuộc về thầy trò HLV Kim Sang Sik và chính thức đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Dù cục diện bảng đấu đã an bài, cuộc tái đấu tại Thiên Trường vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là trận đấu vì danh dự mà còn là cơ hội để "Những chiến binh Sao vàng" khẳng định vị thế, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong nước.

Highlights Malaysia 4-0 Việt Nam (Nguồn video: VTV)