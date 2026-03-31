Màn tái ngộ giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, kể từ sau VCK U23 châu Á được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

U23 Việt Nam bước vào giải giao hữu CFA Team China 2026 với mục tiêu chính là thử nghiệm và hoàn thiện đội hình, thay vì đặt nặng thành tích.

Dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, nhiều cầu thủ đã được trao cơ hội ra sân nhằm tìm ra bộ khung tối ưu cho các giải đấu quan trọng sắp tới.

Ở lượt trận cuối gặp U23 Trung Quốc, khả năng cao ban huấn luyện sẽ tiếp tục xoay tua lực lượng, tạo điều kiện cho những gương mặt chưa thi đấu. Đây là điều cần thiết khi đội hình U23 Việt Nam chủ yếu là lứa U21, non kinh nghiệm hơn so với các đối thủ.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc sở hữu lối chơi trực diện, tận dụng bóng dài và tốc độ để gây áp lực. Tiền đạo Yuwang Xiang nổi lên là mối đe dọa lớn với khả năng chọn vị trí và dứt điểm hiệu quả.

Cuộc đối đầu này không chỉ là bài test quan trọng cho hàng thủ U23 Việt Nam, mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Đình Hai, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quang Huy, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh.

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bohao, Xiang Yuwang