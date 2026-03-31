Hoàng Hên, Xuât Son xuất trận

Bộ đôi được kỳ vọng cùng nhau tái hợp từ đầu ở trận giao hữu tuyển Việt Nam 3-0 Bangladesh vài ngày trước, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik đã không làm điều đó. Phải đợi tới hiệp đấu thứ 2, khi thế trận an bài, ông mới tung Xuân Son vào sân để tái hợp cùng Hoàng Hên sau thời gian bộ đôi “sát thủ” này không còn chung màu áo CLB.

Sự xuất hiện của Xuân Son trong hiệp đấu thứ 2 ở trận đấu trên không như kỳ vọng. Đồng thời bộ đôi này cũng gần như không tìm thấy nhau trên mặt trận tấn công như mong muốn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Xuân Son sẽ ra sân ngay từ đầu

Điều này được lý giải là bởi sau khi Quang Hải, Hoàng Đức rời sân, Hoàng Hên phải cáng đáng thêm nhiệm vụ thu hồi bóng, dẫn tới việc không thể phối hợp với người đồng đội cũ.

Tuy nhiên, ở trận đấu với Malaysia trên sân Thiên Trường tối nay, khả năng rất lớn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ngay từ đầu để cùng Hoàng Hên gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

Lựa chọn này không có gì bất thường, bởi dù phong độ đang chưa ở mức cao nhất, nhưng tố chất của Xuân Son chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn, chưa kể mặt sân Thiên Trường cũng rất quen thuộc để là cơ hội cho chân sút nhập tịch này thể hiện.

Những thay đổi khác từ HLV Kim Sang Sik

Dù gặp Malaysia trong phiên bản không còn mạnh nhất, nhưng chắc chắn HLV Kim Sang Sik vẫn sẽ dành cho đội khách sự tôn trọng nhất định, chưa kể Harimau Malaya vẫn còn hơn chục cầu thủ nhập tịch trong đội hình mang tới Việt Nam.

Sự tôn trọng đó được thể hiện thông qua sơ đồ chiến thuật. Tuyển Việt Nam vẫn chơi với 3 trung vệ, tuy nhiên khu vực giữa sân khả năng được gia cố thêm người, đổi lại hàng công cũng phải điều chỉnh.

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik cho tuyển Việt Nam ra sân với sơ đồ 3-5-2, thay vì 3-4-3 như ở trận thắng Bangladesh. Với việc Xuân Son, Hoàng Hên đá cao nhất, khả năng Tuấn Hải, Hai Long sẽ ngồi dự bị.

Ở hàng tiền vệ, Thành Long ra sân đá chính và cùng Hoàng Đức, Quang Hải quán xuyến khu vực trung tâm, hai biên là Cao Quang Vinh (trái) và Trương Tiến Anh (phải).

Trong khi đó, ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip trở lại và phía trên là 3 trung vệ khả năng Xuân Mạnh, Duy Mạnh và Văn Hậu.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Cao Quang Vinh, Thành Long, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, Hoàng Hên