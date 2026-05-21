Trước lễ bốc thăm vòng bảng VCK U17 World Cup 2026, FIFA công bố 4 nhóm hạt giống của giải. Đáng chú ý, U17 Việt Nam không có tên trong bất cứ nhóm hạt giống nào, dù vừa giành vé dự World Cup với ngôi nhất bảng C, tại VCK U17 châu Á 2026.

FIFA đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi xếp Yemen vào nhóm hạt giống số 4, dù đội bóng này không vượt qua vòng loại. Nhiều khả năng FIFA nhầm lẫn giữa Yemen và U17 Việt Nam. Tính đến 8h sáng 21/5, FIFA vẫn chưa sửa lại thông tin trên.

Ngoài U17 Việt Nam, FIFA cũng có sự nhầm lẫn khi điền tên U17 Indonesia vào nhóm hạt giống số 2 dù đội này không giành vé dự World Cup. Tại khu vực Đông Nam Á, U17 Việt Nam là đại diện duy nhất tham dự giải U17 thế giới năm nay.

Bên cạnh đó, FIFA cũng không điền tên U17 Trung Quốc vào danh sách các đội tham dự World Cup 2026. Cũng có thể FIFA nhầm lẫn giữa U17 Trung Quốc và U17 Indonesia.

Lễ bốc thăm vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/5 tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Giải đấu năm nay tại Qatar đánh dấu cột mốc lịch sử khi FIFA lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự. Ngoài ra, U17 World Cup trở thành giải thường niên, nhằm thúc đẩy bóng đá trẻ phát triển trên toàn thế giới.

Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. FIFA phân bổ các đội thành 4 nhóm hạt giống khác nhau, mỗi nhóm có 12 đại diện. Chủ nhà Qatar mặc định chiếm vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống số 1 cùng với 11 đội tuyển xuất sắc nhất.

U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026 sau khi giành vị trí nhất bảng C tại VCK U17 châu Á 2026, đứng trên U17 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi 17.