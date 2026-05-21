Lễ bốc thăm vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Giải đấu năm nay tại Qatar đánh dấu cột mốc lịch sử khi FIFA lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tuyển tham dự. Ngoài ra, U17 World Cup trở thành giải thường niên, nhằm thúc đẩy bóng đá trẻ phát triển trên toàn thế giới.

Tại lễ bốc thăm, 48 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. FIFA phân bổ các đội thành 4 nhóm hạt giống khác nhau, mỗi nhóm có 12 đại diện. Chủ nhà Qatar mặc định chiếm vị trí đầu tiên trong nhóm hạt giống số 1 cùng với 11 đội tuyển xuất sắc nhất.

U17 Việt Nam lần đầu tham dự World Cup. Ảnh: VFF

Với U17 Việt Nam, do chưa từng góp mặt ở 5 kỳ U17 World Cup trước đây, thầy trò HLV Roland nằm ở vào nhóm hạt giống 4, và đây là một điều bất lợi.

Đáng chú ý là FIFA không xếp các đội tuyển cùng liên đoàn châu lục vào chung bảng đấu. Như vậy, U17 Việt Nam không cùng bảng với các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc. Dù vậy, Nguyễn Lực và các đồng đội có thể đụng những đối thủ mạnh như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp...

Tính tới tối 20/5, FIFA xác định được 43/48 đội bóng tham dự World Cup 2026. Châu Á có 9 suất gồm U17 Qatar (chủ nhà), U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam dự U17 World Cup 2026 sau khi giành vị trí nhất bảng C tại VCK U17 châu Á 2026, đứng trên U17 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi 17.

VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12. Các trận đấu tổ chức tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở thủ đô Doha.