Quay chậm video Jordan Henderson "tai nạn" hy hữu:

Tiền vệ Jordan Henderson đã phải rời sân trên cáng và được đưa thẳng tới bệnh viện, sau khi gặp chấn thương hy hữu lúc tuyển Anh ăn mừng chiến thắng trên sân Azteca.

"Tam sư" vừa tạo nên chiến thắng đáng nhớ khi đánh bại Mexico 3-2 trong trận cầu siêu kịch tính.

Sau tiếng còi mãn cuộc, toàn bộ cầu thủ Anh cùng hát vang ca khúc Wonderwall trước khu vực khán đài, nơi các CĐV đội nhà đang cổ vũ cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, không khí lễ hội nhanh chóng bị gián đoạn vì một cầu thủ bất ngờ cần tới sự trợ giúp y tế.

Jordan Henderson dính chấn thương khi cố gắng nhảy qua biển quảng cáo - Ảnh: Shutterstock

Ít phút sau, người gặp nạn được xác định là Jordan Henderson. HLV trưởng Thomas Tuchel xác nhận tình hình của cậu học trò là "rất nghiêm trọng".

Tiền vệ thuộc biên chế Brentford không được sử dụng trong trận đấu tại Azteca. Thật trớ trêu, Henderson lại dính chấn thương khi tham gia ăn mừng sau trận đấu.

Đội trưởng Harry Kane ban đầu hài hước chia sẻ với chất giọng khàn đặc: "Hendo vừa bị ngã ở phía bên kia. Tôi nghĩ cậu ấy ổn."

Tuy nhiên, các đoạn quay chậm sau đó cho thấy Henderson cố nhảy qua bảng quảng cáo bên đường biên nhưng tiếp đất không thuận lợi và ngã rất mạnh.

HLV Tuchel sau đó xác nhận: "Không ổn chút nào. Jordan bị ngã và chấn thương cổ tay. Mọi thứ có vẻ rất nghiêm trọng. Đây là một chấn thương nặng".