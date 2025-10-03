HLV Peter Cklamovski vừa công bố danh sách 29 cầu thủ ĐT Malaysia chuẩn bị cho 2 trận đấu then chốt tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo lịch, Malaysia sẽ làm khách trên sân của Lào vào ngày 9/10, trước khi trở lại Bukit Jalil cho trận tái đấu ngày 14/10.

Danh sách ĐT Malaysia chuẩn bị cho hai trận gặp Lào - Ảnh: FAM

Bản danh sách lần này là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở khung gỗ, bộ ba Azri Ghani, Haziq Nadzli và Syihan Hazmi tiếp tục được tin tưởng. Hàng thủ giữ nguyên trụ cột với Dion Cools, Corbin Ong, Dominic Tan và Junior Eldstal, bên cạnh hai gương mặt mới Richard Chin và Ubaidullah Shamsul.

Tuyến giữa hội tụ nhiều cái tên quen thuộc như Nazmi Faiz, Stuart Wilkin và Endrick Dos Santos. Trên hàng công, sức mạnh vẫn dựa vào bộ ba Arif Aiman, Faisal Halim, Safawi Rasid cùng tiền đạo nhập tịch Paulo Josué.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất chính là sự vắng mặt của nhiều ngôi sao nhập tịch sau án phạt nghiêm khắc từ FIFA. Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca - những trụ cột từng giúp Malaysia tăng chất lượng đội hình đều không góp mặt. Điều này buộc HLV Cklamovski phải tái cơ cấu và trao cơ hội cho các nội binh.

Danh sách của Malaysia lần này thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch sau án phạt từ FIFA - Ảnh: FAM

Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tuyển Việt Nam. Nếu toàn thắng trước Lào, cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia sẽ rộng mở.

Hai trận đấu này vì thế không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là thước đo sức mạnh thực sự của Malaysia trong giai đoạn đầy biến động vì án phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".