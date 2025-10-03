Cú sốc từ án phạt 12 tháng của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục làm chao đảo làng bóng Đông Nam Á.

Mới đây, truyền thông Malaysia đồng loạt đưa tin tiền đạo Rodrigo Holgado - chân sút người Argentina đang khoác áo America de Cali đã trở lại Malaysia cùng ba đồng đội Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca. Bộ tứ được cho là đã xuất hiện tại Johor Baru với mục tiêu tìm cách kháng cáo trong thời hạn 10 ngày mà FIFA cho phép.

Có tới 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia bị FIFA treo giò - Ảnh: FAM

Thông tin này được nhà báo Argentina Nany Florez xác nhận, nhấn mạnh Holgado quyết tâm bảo vệ sự nghiệp trước án phạt nặng nề. Việc FIFA cấm thi đấu đã khiến không chỉ ĐT Malaysia mà cả các CLB chủ quản lâm vào cảnh lao đao.

Holgado bị treo giò ở Colombia, Palmero ngừng ra sân cho Unionistas (Tây Ban Nha), Garces bị gạch tên tại Alvares còn Machuca buộc ngồi ngoài ở Velez Sarsfield.

HLV Barros Schelotto của Sarsfield thừa nhận toàn đội “sốc nặng” khi hay tin Machuca bị cấm thi đấu. Dù vậy, ông vẫn tin rằng bản thân cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) còn cơ hội lật ngược tình thế.

Trong khi đó, ba cái tên khác là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel hiện chơi cho Johor Darul Tazim - cũng phải chấp nhận cảnh ngồi ngoài.

FAM cho biết họ vẫn chưa nộp đơn kháng cáo chính thức, lý do là chưa nhận đủ văn bản từ FIFA. Sự im lặng này càng khiến người hâm mộ nóng lòng chờ xem liệu có phép màu nào cứu được bóng đá Malaysia khỏi cơn khủng hoảng chưa từng có.