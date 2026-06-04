Perez xác nhận Mourinho

Trong lúc dư luận tập trung vào bản hợp đồng bom tấn mà ứng cử viên Enrique Riquelme hứa công bố – cái tên đó là Erling Haaland – thì Florentino Perez bất ngờ thông báo HLV của mình sẽ là Jose Mourinho thông qua một video.

Nếu đương kim chủ tịch tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật tuần này, Mourinho sẽ trở lại Real Madrid sau khi rời đội bóng vào năm 2013, khép lại ba mùa giải đầy biến động.

Perez xác nhận Mourinho dẫn Real Madrid nếu ông đắc cử. Ảnh: EFE

Trong chiến dịch tranh cử, Perez đăng tải một đoạn video xác nhận điều mà nhiều người đã đồn đoán từ lâu: Mourinho được chọn để thay thế Alvaro Arbeloa.

Trong video xuất hiện dòng chữ: “Trong khi trên truyền hình người ta cứ nói và nói và nói...”, trước khi hình ảnh Mourinho mặc áo Real Madrid hiện lên và chỉ nói một từ: “Chuẩn”.

Ứng viên Riquelme phản ứng: “Ông ấy đã công bố rồi sao?”. Sau đó, ông nói: “Phong cách của chúng tôi hoàn toàn khác. Mourinho là HLV xuất sắc, nhưng không phù hợp với dự án của tôi. Tôi có người khác”.

Tuy nhiên, Riquelme không tiết lộ danh tính người sẽ dẫn dắt đội bóng nếu mình đắc cử, dù xác nhận rằng Raul Gonzalez tham gia với vai trò giám đốc thể thao và Fernando Hierro phụ trách đào tạo trẻ.

Các cuộc đàm phán của Florentino Perez, được thực hiện thông qua siêu cò Jorge Mendes, đã hoàn tất những bước quan trọng với Mourinho và Benfica.

Hợp đồng của Mourinho với Benfica có điều khoản giải phóng trị giá 7 triệu euro, có hiệu lực trong 10 ngày sau khi mùa giải kết thúc và hết hạn vào ngày 29/5.

Perez có thể kích hoạt điều khoản này vì tại Real Madrid, chủ tịch vẫn giữ đầy đủ quyền hạn trong thời gian bầu cử. Tuy nhiên, ông chọn cách chờ đợi thận trọng.

Mourinho trong lần ra mắt Real Madrid năm 2010. Ảnh: Diario AS

Sau khi điều khoản hết hiệu lực, mức phí giải phóng tối đa tăng lên 15 triệu euro, tương đương tiền lương một năm của Mourinho.

Cuộc tái thiết

Nếu trở lại Madrid, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho tại Valdebebas. Trong giai đoạn 2010-2013, ông giành được 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong 3 lần Benfica đối đầu Real Madrid ở Champions League mùa này, Mourinho nhiều lần khẳng định quãng thời gian của ông tại Madrid đã khép lại.

Tháng Hai vừa qua, ông từng nói: “Tôi không muốn nuôi dưỡng những câu chuyện không có thật”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mô tả 3 năm tại Madrid là “khắc nghiệt, căng thẳng và gần như bạo lực”. Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chia tay vào đúng thời điểm”.

Khi được hỏi liệu có thể từ chối lời mời của Florentino Perez và Real Madrid hay không, Mourinho trả lời ngắn gọn: “Có”. Nhưng lần này, ông đã không nói không.

Mourinho được Perez lựa chọn sau hai mùa giải Real Madrid không giành được các danh hiệu lớn. Theo đánh giá của ban lãnh đạo, vấn đề chung dưới thời 3 HLV gần đây là sự thiếu cam kết và tinh thần cống hiến của các cầu thủ.

Perez tin rằng dàn sao tấn công hiện tại vẫn đủ khả năng mang lại thành công, và điều cần thiết nhất là một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Real Madrid gần như hoàn tất ký Konate. Ảnh: F.R

Ngoài ra, Perez cũng thảo luận với Mourinho trong việc chuyển nhượng. Thỏa thuận tự do với Ibrahima Konate đã xong, trong khi thương vụ Denzel Dumfries cũng hoàn tất về sơ bộ với giá 20 triệu euro.

Trong cả hai trường hợp, Mourinho đều đưa ra ý kiến nhằm cải thiện hàng thủ mất cân băng của Real Madrid ở mùa giải 2025/26.

“Mourinho và Konate là những bản hợp đồng đầu tiên của tôi”, Perez tuyên bố. “Các bạn đã biết tôi rồi. Chừng nào tôi còn làm chủ tịch, những cầu thủ giỏi nhất thế giới sẽ thi đấu ở đây.

Mùa giải tới, chúng tôi sẽ tăng cường sức mạnh bằng những cầu thủ hàng đầu ở mọi vị trí. Các cầu thủ giỏi đều muốn khoác áo Real Madrid, và tôi muốn đưa họ về. Tôi nói được và làm được”.

Sau những giai đoạn không thực sự thành công tại Benfica, Fenerbahce, AS Roma và Tottenham, Mourinho có thể trở lại hàng ngũ những HLV hàng đầu thế giới với nhiệm vụ vực dậy một phòng thay đồ Real Madrid đang bị đặt dấu hỏi về tinh thần thi đấu.