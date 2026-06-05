Theo nhà báo Ramon Alvarez de Mon, Jose Mourinho đã đưa ‘ông trùm’ Perez danh sách sơ bộ 6 ngôi sao Real Madrid bị loại khỏi kế hoạch của ông. Cụ thể gồm, Raul Asensio, Rodrygo, Fran Garcia, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga và Franco Mastantuono.

Lý do được vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đưa ra: không ai trong số họ phù hợp hệ thống của ông tại Real Madrid từ mùa giải tới.

Mourinho được cho đưa Chủ tịch Perez 6 cầu thủ đầu tiên bị loại khỏi đội hình của ông ở Real Madrid mùa tới. Ảnh: Madrid Zone

Việc Mourinho trở lại Bernabeu sắp hoàn tất, dự kiến chính thức nhậm chức trong tuần tới, sau cuộc bầu cử chủ tịch mới của Real Madrid, với ông Florentino Perez gần như chắc chắn sẽ tiếp tục chiến thắng.

Cho dù chưa chính thức ra mắt trên cương vị thuyền trưởng Real Madrid, nhưng Mourinho đã bắt tay vào công việc trong những ngày qua, đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến đội hình ở Bernabau mùa tới.

Cách tiếp cận của ông dự báo những thay đổi đáng kể và một cuộc cải tổ sâu rộng trong phòng thay đồ Real Madrid. Báo chí Tây Ban Nha đánh giá, tuy Mourinho đưa 6 cái tên trên cho ‘ông trùm’ Perez, nhưng việc loại họ khỏi Real Madrid là không dễ dàng, bởi còn liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng của mỗi người và vị trí của họ trong đội.

Real Madrid sẽ tùy thuộc vào tình hình chuyển nhượng cũng như xem xét, phân tích kỹ càng, trước khi thực hiện bất cứ động thái nào, nếu có.

Bất kể vậy, theo MB, danh sách 6 cầu thủ Real Madrid đầu tiên bị loại ở trên chỉ là bước đầu trong quy trình kỹ lưỡng và tỉ mỉ của Mourinho.

Không loại trừ con số thậm chí còn có thể tăng lên, sau khi vị chiến lược gia người Bồ phân tích từng cầu thủ một cách kỹ lưỡng, đặc biệt chú trọng đến phong độ, thái độ và khả năng thích nghi được lối chơi mà ông sẽ áp dụng.