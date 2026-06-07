Ban đầu, Bernardo Silva được chào mời tới Real Madrid. Tuy nhiên, sau đó chính Barcelona và Atletico Madrid mới là hai đội tích cực theo đuổi ngôi sao đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử thành công gần đây của Man City.

Đề nghị dành cho Bernardo được gửi tới Valdebebas vào thời điểm Jose Mourinho vẫn chưa nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng Hoàng gia.

Bernardo Silva được chính Mourinho lôi kéo về Real Madrid. Ảnh: MCFC

Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Dù kết quả cuộc bầu cử chủ tịch vẫn chưa ngã ngũ, tình hình có thể đảo chiều nhanh chóng. Mourinho đã đưa Bernardo Silva vào danh sách những cầu thủ ông ưu tiên chiêu mộ.

Bernardo Silva hiện đang trên thị trường chuyển nhượng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tìm kiếm bến đỗ mới từ khá lâu.

Người đại diện Jorge Mendes đang xem xét nhiều lời đề nghị kể từ khi thông tin Bernardo chia tay Man City sau 9 năm gắn bó được xác nhận.

Trong quãng thời gian đó, anh đã bổ sung thêm danh hiệu thứ 20 vào bộ sưu tập thành tích của mình cùng đội chủ sân Etihad.

Trên thực tế, Mendes đang làm việc chủ yếu với những đội bóng mà ông có mối quan hệ rất tốt.

Sau khi khôi phục hoàn toàn quan hệ với Real Madrid, khả năng hợp tác càng trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt nếu Mourinho chính thức trở thành người dẫn dắt đội bóng Hoàng gia từ tuần tới.

Gần đây, chính Bernardo tuyên bố chưa vội quyết định tương lai, khi tưởng như anh đã có bến đỗ mới. Nguyên nhân là Real Madrid gia nhập cuộc đua.

Ở tuổi 31, Bernardo Silva thi đấu trọn vẹn 38 trận tại Premier League 2025/26, minh chứng cho nền tảng thể lực và phong độ vẫn đủ sức giúp anh tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao trong nhiều năm nữa.