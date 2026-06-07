HLV Carlo Ancelotti dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Brazil sau trận thắng Ai Cập 2-1 tại Cleveland sáng nay (giờ Hà Nội), trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026.

Dù thực hiện nhiều thử nghiệm, chiến lược gia người Italia cho biết ông đã xác định được đội hình xuất phát cho trận mở màn giải vô địch thế giới gặp Maroc ngày 13/6.

“Tôi nghĩ bộ đôi Vinicius và Raphinha đã phối hợp rất tốt. Họ kết nối hiệu quả với nhau, tạo ra nhiều cơ hội. Tôi cho rằng cả hai đã có một trận đấu rất hay”.

HLV Ancelotti hài lòng với sự chuẩn bị của Brazil. Ảnh: CBF

Brazil mở tỷ số nhờ công của Bruno Guimaraes, nhưng để Ai Cập gỡ hòa sau sai lầm của Marquinhos.

Sang hiệp 2, Endrick vào sân và ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Selecao. Một pha dứt điểm rất đẹp sau đường căng ngang của Raphinha.

Tiền đạo trẻ vừa thi đấu cho Lyon theo hợp đồng cho mượn từ Real Madrid nhận được nhiều lời khen từ Ancelotti.

“Endrick sở hữu những phẩm chất rất đặc biệt”, Ancelotti khen. “Cậu ấy mạnh mẽ, chọn vị trí trong vòng cấm rất tốt và đã ghi bàn. Đây là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi và cần tiếp tục phát triển”.

Carletto tiếp: “Mỗi cầu thủ đều quan trọng theo cách riêng của mình. Matheus Cunha có thể không dứt điểm sắc bén như Endrick, nhưng lại rất hữu ích trong khâu xây dựng lối chơi”.

Endrick ghi bàn thắng đẹp mắt. Ảnh: CBF

Khi được hỏi việc dẫn Brazil với nhiều ngôi sao dễ hay khó, Ancelotti mỉm cười: “Dẫn dắt đội hình này rất dễ dàng. Không chỉ bởi chúng tôi có những thủ lĩnh đẳng cấp cao, mà còn vì toàn đội đều là những cầu thủ rất chuyên nghiệp và khát khao cống hiến cho đội tuyển.

Bầu không khí trong đội rất tốt. Giờ đây chúng tôi bước vào tuần cuối cùng chuẩn bị và tôi tin đội bóng đang đi đúng hướng”.

Nhà cầm quân từng 5 lần vô địch Champions League nói về trận ra quân ở World Cup 2026: “Tôi đã có đội hình xuất phát để thi đấu với Maroc. Tôi đã có ý tưởng rõ ràng”.

Ancelotti tự hào về chiều sâu đội hình mà Brazil mang đến Bắc Mỹ: “Tôi nghĩ những cầu thủ trên băng ghế dự bị là nguồn lực vô cùng quan trọng và chúng tôi phải tận dụng tối đa điều đó.

Với quyền thay 5 người, chúng tôi có thêm rất nhiều lựa chọn chất lượng. Trận Ai Cập vừa rồi, một cầu thủ rất quan trọng là Rayan thậm chí còn không ra sân, nhưng cậu ấy cũng có thể tạo ra khác biệt. Chiều sâu đội hình có thể là chìa khóa dẫn tới thành công”.