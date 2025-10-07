MSE BA là một trong những chương trình tiên phong tại Việt Nam tích hợp AI vào phân tích dữ liệu kinh doanh, đào tạo theo hình thức gắn liền lý thuyết với thực tiễn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu để tối ưu vận hành và ra quyết định nhanh hơn.

Trên quy mô toàn cầu, quy mô ngành phân tích dữ liệu năm 2024 đạt khoảng 74,8 tỷ USD và dự kiến tăng lên 94,9 tỷ USD vào 2025 với tốc độ tăng trưởng 26,8%/năm. Tại Việt Nam, thị trường này được dự báo sẽ tăng từ 297 triệu USD vào năm 2024 lên 677 triệu USD vào 2033, tương ứng mức tăng trưởng 9,6%/năm.

Một nghiên cứu đăng trên Vietnam Science & Technology Development Journal (2024) cho thấy, việc ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao độ chính xác trong dự báo, tự động hóa quy trình phân tích và tối ưu hiệu quả ra quyết định quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán lẻ, tài chính và sản xuất,...

Tuy nhiên, sự thiếu hụt nhân lực có chuyên môn sâu vẫn là rào cản lớn nhất khiến nhiều doanh nghiệp chưa thể chuyển hóa dữ liệu thành chiến lược hành động cụ thể.

Theo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (cũ), nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực AI, phân tích dữ liệu và mô hình hóa đang tăng 25–30% mỗi năm, trong khi nguồn cung chỉ đáp ứng được 40–50%. Cùng quan điểm này, Báo cáo Tương lai Việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng dự báo “chuyên gia dữ liệu lớn” sẽ là một trong những nghề phát triển nhanh nhất vào năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu này, FSB xây dựng chương trình MSE BA nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia có khả năng xây dựng các sản phẩm AI để chuyển hóa dữ liệu thành công cụ ra quyết định chiến lược, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Điểm khác biệt của chương trình MSE BA nằm ở nội dung đào tạo chuyên sâu về AI ứng dụng trong phân tích kinh doanh. Nội dung đào tạo kết hợp nền tảng kiến thức về AI, lập trình, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính với các kiến thức ứng dụng AI trong nhân sự, marketing, phát triển phần mềm, đặc biệt với công nghệ GenAI.

MSE BA đào tạo theo mô hình dự án, gắn lý thuyết với thực hành. Học viên được thực hiện các dự án thực tế, giải quyết trực tiếp các bài toán công nghệ của doanh nghiệp cùng giảng viên và chuyên gia.

Song song, học viên MSE BA được kết nối với cộng đồng chuyên gia về AI và dữ liệu dày dặn kinh nghiệm, thông qua các giảng viên là phó giáo sư, tiến sĩ và khách mời trong các hội thảo chuyên đề. Nhờ đó, người học có thêm cơ hội mở rộng mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm và nắm bắt xu hướng mới nhất trong lĩnh vực dữ liệu và AI.

TS. Đoàn Xuân Huy Minh, Giám đốc Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn FPT, cho biết: “Qua quá trình làm việc và tư vấn, chúng tôi nhận ra rằng thị trường đang có một khoảng trống về nhân lực - những người có thể đọc và hiểu được dữ liệu để hỗ trợ ban quản lý, ban giám đốc đưa ra quyết định kinh doanh. Mục tiêu đào tạo của MSE BA là cung cấp nguồn nhân lực có khả năng sử dụng các công nghệ mới nhất về AI, học máy và các lĩnh vực liên quan để ứng dụng vào việc phân tích dữ liệu, từ đó tìm ra những thông tin giá trị nhất để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định trong kinh doanh”.

MSE BA đào tạo trong 18 tháng, với lịch học linh hoạt ngoài giờ hành chính vào buổi tối hoặc cuối tuần. Chương trình phù hợp với nhóm chuyên viên công nghệ thông tin muốn nâng cao năng lực về AI, phân tích dữ liệu và nhà quản lý giàu kinh nghiệm cần hiểu sâu hơn về dữ liệu để định hướng chiến lược hiệu quả hơn. Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận bằng Thạc sĩ chính quy do Trường Đại học FPT cấp, được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

Trong năm đầu tiên triển khai chương trình, FSB đang dành tặng học bổng lên đến 30% học phí chương trình MSE BA cho các ứng viên đăng ký nhập học sớm nhất trong kỳ nhập học tháng 11/2025.