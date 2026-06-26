Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do hãng thông tấn TASS công bố tối 24/6 cho thấy các đơn vị điều khiển FPV cảm tử thuộc Cụm quân phía Tây của Nga đã nhắm mục tiêu vào pháo RM-70 Vampire của các lực lượng Ukraine đang hoạt động đơn độc ở tiền tuyến. Sau khi hứng chịu một số đòn tập kích của FPV, số đạn dược lắp trên pháo RM-70 đã bốc cháy và tạo ra các vụ nổ thứ cấp.

Đòn tập kích từ FPV kích hoạt vụ nổ thứ cấp của pháo RM-70. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Hình ảnh tiêu diệt mục tiêu đối phương đã được phát sóng trực tiếp và truyền về cho các sở chỉ huy”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, RM-70 “Ma cà rồng” là pháo phản lực phóng loạt do công ty quân sự Excalibur Army nâng cấp, dựa trên hệ thống pháo RM-70 có từ thập niên 1970 và đưa vào biên chế trong quân đội Cộng hòa Séc từ năm 2016. Toàn bộ hệ thống nặng 25,89 tấn; dài 9,97m; rộng 2,5m và cao 2,7m. Kíp chiến đấu gồm 4 người.

Pháo RM-70 Vampire. Ảnh: Army Recognition

RM-70 Vampire sử dụng tên lửa cỡ 122mm với trọng lượng 66,35kg và tầm bắn tối đa đạt 20km. Để tăng khả năng tác chiến của pháo, các tập đoàn quốc phòng Cộng hòa Séc đã chế tạo thêm một số tên lửa chứa chất gây cháy hoặc có tính năng rải mìn chống tăng và mìn chống bộ binh.

Số liệu do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) công bố cho thấy quân đội Ukraine đã được viện trợ ít nhất 20 hệ thống pháo RM-70 Vampire trong năm 2023.