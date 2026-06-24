Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của quân Nga hôm 22/6 cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các đơn vị điều khiển UAV sử dụng UAV cảm tử Geran để tấn công kho chứa dầu mỏ Kantserovka của quân Ukraine tại địa phận làng Vysokogornoye thuộc tỉnh miền nam Zaporizhzhia”.

Đoạn video do hãng thông tấn TASS chia sẻ cho thấy UAV Geran đã tập kích một số bồn chứa nhiên liệu bên trong khuôn viên kho chứa dầu mỏ. Theo hình ảnh do một thiết bị bay trinh sát hoạt động gần đó ghi lại, cuộc tấn công đã gây ra một số đám cháy lớn cho hạ tầng năng lượng Ukraine.

Các bồn chứa trong kho dầu của Ukraine bị UAV tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông cáo và đoạn video của phía Nga.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, UAV Geran do công ty JSC Alabuga của Nga thiết kế, dựa trên mẫu UAV Shahed-136 của Iran. So với một số loại UAV khác trong biên chế của quân đội Nga, UAV Geran có trọng lượng lớn hơn khi nặng tới 240kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m. Phần đầu đạn Geran có thể nặng từ 52 - 90kg.

UAV Geran. Ảnh: TASS

Do mang đầu đạn lớn hơn nhiều so với các mẫu UAV cảm tử khác nên nhiệm vụ của UAV Geran sẽ tập trung vào đánh phá các cơ sở hạ tầng như nhà máy, xí nghiệp, công sự, ...