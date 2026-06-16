Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch tập kích UAV của quân đội nước này nhắm vào nhiều phương tiện của Kiev ở gần khu định cư Dobropillya, vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Trong những ngày qua, các đơn vị UAV của Nhóm tác chiến Trung tâm đã phá hủy hàng loạt xe bọc thép và phương tiện quân sự của đối phương ở tiền tuyến. Số khí tài này bị tấn công khi đang di chuyển tới khu vực giao tranh, qua đó làm giảm khả năng tác chiến của các lực lượng Ukraine", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga tập kích hàng loạt xe bọc thép và phương tiện Ukraine ở Donetsk. Video: Zvezda

Trong đoạn video, có thể thấy rõ các mục tiêu bị tấn công bao gồm xe bọc thép Kozak, xe tải quân sự và các xe bán tải được trang bị vũ khí hạng nặng.

Kozak là dòng xe bọc thép chở quân kháng mìn (MRAP) do công ty NPO Practika của Ukraine sản xuất, được chế tạo dựa trên khung gầm của các loại xe bán tải hạng nặng như Ford F-150 hoặc Ford F-550. Lớp giáp của Kozak có thể chịu được đạn từ súng trường tấn công, trong khi thiết kế gầm hình chữ V giúp phương tiện này phân tán lực của các vụ nổ dưới gầm xe.

Kozak được thiết kế cho nhiệm vụ chuyên chở bộ binh, trinh sát và cứu thương. Ngoài ra, xe bọc thép này cũng có thể tích hợp nhiều loại vũ khí như súng máy hạng nặng hoặc súng phóng lựu tự động.