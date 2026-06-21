Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch không kích quy mô lớn của quân đội nước này nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine.

"Chiến dịch không kích do phi đội máy bay chiến đấu và các đơn vị máy bay không người lái (UAV) tấn công thực hiện. Việc nhắm vào các cơ sở quân sự và năng lượng sẽ làm gián đoạn khả năng hậu cần của Ukraine, qua đó giúp tạo lợi thế cho các đơn vị ở tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Nga không kích hàng loạt cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine. Video: Zvezda

Theo báo cáo, các mục tiêu bị nhắm tới trong đoạn video bao gồm 3 kho nhiên liệu của Ukraine ở vùng Kiev, Sumy và Chernihiv. Bên cạnh đó, quân đội Nga còn không kích chính xác vào một sân bay quân sự, một trung tâm hậu cần và một công xưởng sản xuất UAV ở vùng Donetsk.

Trong 24 giờ qua, các tiêm kích Su-34 của Nga cũng đã triển khai bom dẫn đường để tấn công các điểm triển khai và điều khiển UAV của Ukraine tại Dobropolye, Kucherov Yar và Nikolayevka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ mục tiêu nêu trên đã bị phá hủy. Kết quả được xác nhận bằng hình ảnh giám sát do UAV ghi lại.