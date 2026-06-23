Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/6 cho biết: “Với những hoạt động trinh sát tại 2 khu định cư Svitle và Nyzhnia Zhuravka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine, chúng tôi đã phát hiện các trạm điều khiển UAV dã chiến của đối phương. Không quân Nga sau đó đã sử dụng bom FAB-500 được gắn bộ dẫn đường UMPK và tên lửa Kh-39 để thực hiện đòn không kích vào các mục tiêu”.

Đoạn video do hãng thông tấn TASS công bố cùng ngày cho thấy UAV trinh sát của quân Nga đã ghi lại khoảnh khắc các vụ nổ do bom FAB-500 gây ra. Ở nửa sau video, tên lửa Kh-39 đã lao thẳng vào tòa nhà được quân Ukraine sử dụng và gây ra một vụ nổ lớn.

Khoảnh khắc tên lửa Kh-39 của Nga tấn công mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Kh-39 hay còn có tên khác là tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ (LMUR) do công ty KB Mashinostroyeniya thiết kế trong thập niên 2010 và chính thức được đưa vào biên chế của quân Nga từ năm 2016. Theo thời giá năm 2018, mỗi tên lửa Kh-39 trị giá khoảng 14,2 triệu ruble (hơn 4,9 tỷ đồng).

Kh-39 nặng 105kg, với phần đầu đạn nặng 25kg; dài 1,94m và có đường kính 0,2m. Tầm bắn xa nhất của tên lửa đạt 14,5km và tốc độ bay tối đa lên tới 230 m/s.