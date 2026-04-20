Video: Lữ đoàn số 23 ‘Khortytsia’

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin, Lữ đoàn số 23 ‘Khortytsia’ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine mới đây đã giáng một đòn mạnh vào năng lực phòng không của Nga ở tỉnh miền nam Zaporizhzhia.

FPV Ukraine lao vào radar 35N6 Kasta của Nga ở Zaporizhzhia. Ảnh: Lữ đoàn số 23 ‘Khortytsia’

“Tại tỉnh Zaporizhzhia, ở đằng sau chiến tuyến đối phương, các phi công FPV của Lữ đoàn Khortytsia Ukraine đã phá hủy một radar 35N6 Kasta Nga. Radar này đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát không phận, phát hiện và theo dõi mục tiêu, đặc biệt là ở độ cao cực thấp… Việc mất tổ hợp này là đòn giáng mạnh vào ngân sách quốc phòng của Nga, với khoảng 60 triệu USD và làm suy yếu đáng kể năng lực trên không của đối phương”, thông cáo của Lữ đoàn số 23 viết.

Hiện Nga chưa bình luận về đoạn video và thông cáo do phía Ukraine đăng tải.