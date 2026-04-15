Robot của Ukraine. Ảnh: Tài khoản Zelensky trên mạng xã hội X

Tờ Sky News dẫn lời ông Zelensky nói hôm 14/4, một chiến dịch sử dụng hệ thống robot mặt đất đã dẫn đến việc lực lượng Nga phải rời bỏ vị trí. Ông không nói rõ địa điểm diễn ra sự kiện trên.

Ông Zelensky nói thêm, chiến dịch được thực hiện mà không có sự tham gia của bộ binh và Ukraine không có thương vong nào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông viết: "Tương lai đã ở ngay tiền tuyến và Ukraine đang xây dựng nó".

Quân đội Ukraine năm ngoái tuyên bố sẽ chế tạo các đơn vị xe robot để triển khai trên tiền tuyến. Theo Bộ Quốc phòng nước này, dự án trên sẽ mở rộng việc sử dụng các hệ thống không người lái trên mặt đất và mục tiêu của Ukraine là tạo ra một quân đội nơi các công nghệ tiên tiến giúp thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Các đơn vị quân đội của cả Nga và Ukraine đã sử dụng các phương tiện không người lái trên mặt đất (UGV), thường do một người điều khiển từ xa thông qua camera.

Tổng thống Zelenskyy thông báo, các hệ thống robot của Ukraine đã thực hiện "hơn 22.000 nhiệm vụ trên chiến tuyến chỉ trong 3 tháng. Đây là công nghệ cao bảo vệ giá trị cao nhất - mạng sống con người".

Ukraine tái kiểm soát 50 km2 lãnh thổ

Ông Oleksandr Syrskyi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nước này đã giành lại quyền kiểm soát gần 50km2 lãnh thổ từ Nga vào tháng trước.

Trong bản cập nhật hàng tháng về tình hình tiền tuyến, ông Syrskyi nói, tháng trước lực lượng Ukraine đã tấn công 76 mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga bằng vũ khí tấn công sâu, trong đó có 15 cơ sở lọc dầu. Ngoài ra, Ukraine đang đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng các hoạt động chiến đấu "chất lượng" của Ukraine. "Chúng ta phải nắm lấy thế chủ động chiến lược, vì vậy chúng ta đang tiến hành phòng thủ tích cực. Nhờ đó, trong tháng 3, quân đội của chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát gần 50km2 lãnh thổ bị Nga nắm giữ ".