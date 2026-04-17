Các phóng viên của tờ báo Anh kể: "Trong một khung cảnh hậu tận thế với cây cối mọc um tùm và những tòa nhà đổ nát, chúng tôi đang bị máy bay không người lái (UAV) truy đuổi.

Chúng bay lượn trên không, theo dõi mọi chuyển động của chúng tôi, sẵn sàng lao xuống nếu chúng tôi mạo hiểm ra ngoài. Chúng rình rập trong các tòa nhà, săn đuổi chúng tôi từ phòng này sang phòng khác. Chúng ẩn nấp trong những đám cỏ cao, khuất tầm nhìn, đôi mắt không chớp của chúng dán chặt vào lối vào và cửa sổ.

Video: Telegraph

Một số người trong chúng tôi mang theo máy dò UAV Chuika, có thể chặn các luồng hình ảnh góc nhìn thứ nhất (FPV), vì vậy chúng tôi có thể quan sát chúng đang quan sát chúng tôi. Những người còn lại dựa vào mắt và tai. Nghe thấy tiếng UAV không khó, chúng phát ra âm thanh rít lên kinh hoàng, càng ngày càng chói tai khi đến gần và được cho là ám ảnh binh lính rất lâu sau khi được triển khai. Thoát khỏi chúng lại là một vấn đề khác".

Phóng viên của báo Telegraph đã trải nghiệm cảm giác ở trong "vùng chết chóc" trong một cuộc diễn tập do Quỹ 2402 tổ chức. Đây là một tổ chức tiền tuyến của Ukraine chuyên huấn luyện an toàn cho nhà báo, nhân viên các tổ chức phi chính phủ (NGO) và những người khác.

Điều khiển UAV từ xa. Ảnh: Telegraph

Cuộc xung đột Nga - Ukraine từng được dự đoán sẽ xoay quanh pháo binh và xe tăng nhưng giờ đây đã trở thành cuộc đối đầu giữa UAV và tác chiến điện tử, trải dài hàng chục dặm ngoài chiến tuyến theo cả hai hướng. Vùng tác chiến này liên tục mở rộng khi công nghệ UAV được cải tiến, cho phép chúng có tầm hoạt động xa hơn.

Trên bầu trời cao, máy bay không người lái trinh sát tầm xa theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của quân đội bên dưới. UAV cảm tử và máy bay ném bom chính xác ẩn nấp bên dưới để tìm mục tiêu, một số được nối với cáp quang có khả năng tránh bị phát hiện.

Một mô hình FPV có giá khoảng 400 USD,một cái giá nhỏ để đổi lấy mạng sống con người. Vùng chiến sự đã trở thành một bãi thử nghiệm không ngừng phát triển cho các công nghệ được thiết kế để tiêu diệt chúng.

Các phóng viên dễ dàng trở thành mục tiêu của UAV. Trong những tuần gần đây, người Ukraine đã tranh luận về việc liệu các nhà báo có nên được phép mang vũ khí có khả năng bắn hạ UAV hay không.