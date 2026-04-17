Hãng thông tấn TASS đưa tin, thông qua máy bay không người lái (UAV), các đơn vị trinh sát thuộc Cụm quân Vostok của Nga đã phát hiện vị trí của hàng loạt tòa nhà và tầng hầm của quân Ukraine ở một khu vực thuộc tỉnh miền nam Zaporizhzhia. Đơn vị trinh sát sau đó đã chuyển dữ liệu về tọa độ loạt công trình trên cho kíp điều khiển pháo TOS-1A.

“Pháo TOS-1A đã di chuyển đến vị trí khai hỏa và dội tên lửa nhiệt áp vào các mục tiêu. Kết quả, các công sự trên bị phá hủy trong khi quân nhân Ukraine trú ẩn ở đó thiệt mạng”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Cho tới nay, quân Ukraine chưa bình luận về nội dung video và thông cáo của phía Nga.

TOS-1A là hệ thống pháo phản lực nhiệt áp sử dụng chung khung gầm với xe tăng T-72, có tổng trọng lượng đạt 44,3 tấn; dài 7,3m; rộng 3,6m và cao 3,07m. Hệ thống này có tốc độ khai hỏa đạt 24 viên trong 12 giây.

TOS-1A dùng tên lửa có đường kính 220mm. Khi tên lửa này phát nổ, khối hóa chất gây cháy nặng 45kg ở phần đầu tên lửa sẽ bung ra trong phạm vi giới hạn. Những chất này sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, đủ để hạ gục bộ binh của đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.