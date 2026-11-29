Gà ta rao bán trên mạng rẻ bất thường; siêu thị điện máy chao đảo mùa cao điểm; phố thời trang vắng tanh dịp Black Friday; giá xăng giảm nhiều kỳ, cước xe khách vẫn chưa hạ... là những tin tức thị trường chú ý trong tuần.

Gà ta rao bán trên mạng chỉ 66.000 đồng/con, rẻ bất thường so với chợ

Nhiều tài khoản trên các hội nhóm tại TPHCM gần đây liên tục rao bán gà ta, gà thả vườn với giá chỉ 60.000-70.000 đồng/con, trọng lượng khoảng 1kg. Trong khi đó, giá gà làm sẵn tại một số điểm bán cao hơn đáng kể.

So với thị trường bán lẻ, mức giá này thấp hơn đáng kể. Theo khảo sát tại một số chợ truyền thống ở TPHCM, gà ta lông màu làm sẵn nguyên được bán với giá 110.000-120.000 đồng/con; gà làm sẵn bỏ chân khoảng 90.000 đồng/kg.

Trước tình trạng gà mái thả vườn được rao bán với giá thấp, ông Nguyễn Văn Chiểu, chủ trang trại chăn nuôi gà đẻ quy mô 40.000 trứng mỗi ngày tại Đồng Nai, cho rằng có khả năng là nguồn hàng đến từ các trang trại thanh lý gà mái khai thác trứng khi hết tuổi khai thác hoặc bán đàn sớm để giảm thua lỗ.

Khách đến xem, khảo giá rồi về mua online, siêu thị điện máy chao đảo mùa cao điểm

Liên tục tung chương trình giảm giá, khuyến mại dịp cuối năm, nhiều siêu thị điện máy vẫn khá vắng khách. Một bộ phận người tiêu dùng đến cửa hàng để xem và trải nghiệm sản phẩm, sau đó tìm giá tốt hơn trên các sàn thương mại điện tử để đặt mua.

Sự phát triển của thương mại điện tử đang làm thay đổi đáng kể phương thức mua sắm các mặt hàng điện tử, điện máy.

Một bộ phận khách hàng vì thế lựa chọn đến siêu thị để trải nghiệm sản phẩm, nghe tư vấn rồi tìm nơi có giá bán phù hợp hơn trên mạng. Điều này tạo thêm áp lực cho các cửa hàng bán lẻ truyền thống, vốn phải duy trì mặt bằng, nhân sự và không gian trưng bày để phục vụ khách hàng.

Loại quả ruột đen như sô cô la, giá 150 nghìn đồng/kg hút khách

Hồng sô cô la đang được nhiều tiểu thương rao bán tại TPHCM với giá 140.000-150.000 đồng/kg. Loại quả có phần thịt màu nâu đen, mềm dẻo và được quảng cáo có hương vị giống sô cô la thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Là một trong những nhà vườn cung cấp sản phẩm, chị Thanh Hoài (Đắk Lắk) cho biết hiện có nhiều tên dòng hồng sô cô la được giới thiệu tại Việt Nam, trong đó có Matt Giant, Jumbo và Lokat. Một số dòng được quảng cáo có quả kích thước lớn, thịt quả khi chín chuyển màu nâu đen và vị ngọt đậm.

Chị cho rằng giá bán duy trì ở mức cao là điều dễ hiểu bởi dòng quả này mới du nhập, quy mô trồng còn manh mún khiến sản lượng thu hoạch chưa đáng kể. Cách đây 2 năm, hồng sô cô la còn được bán với giá hơn 300.000-420.000 đồng/kg.

Hồng sô cô la đang được rao bán 140.000-150.000 đồng/kg.

Black Friday: Trung tâm thương mại đông nghịt khách, phố thời trang vắng tanh

Hàng loạt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, điện máy và các sàn thương mại điện tử giảm giá mạnh dịp Black Friday 2026.

Hàng trăm khách hàng đổ về trung tâm thương mại săn hàng giảm giá dịp Black Friday. Quần áo bày la liệt trên các kệ hàng, khách mua sắm phải xếp hàng dài chờ thanh toán. Trong khi đó, các phố thời trang lại vắng vẻ.

Các cửa hàng thời trang và trung tâm thương mại tại TPHCM đồng loạt tung chương trình giảm giá 30-70% dịp Black Friday 27/11, thu hút đông đảo khách trẻ. Tuy nhiên, sức mua có sự phân hóa giữa các tuyến phố và điểm bán.

Vội mua áo 99.000 đồng vì shop báo ‘cài nhầm giá’, hôm sau vẫn thấy giá ấy

Nhân viên bị cho là cài nhầm giá khi chiếc áo có giá 300.000 đồng chỉ còn 99.000 đồng, chủ shop tuyên bố chấp nhận bán lỗ; đồng hồ giá vài triệu đồng được rao bán chỉ vài nghìn đồng... những màn giảm giá bất thường trên livestream khiến người tiêu dùng mất cảnh giác, có thể sập bẫy.

Bà Phạm Thu Trang, chuyên viên tư vấn tài chính, cho rằng điểm chung của những chiêu trò bán hàng trên livestream là đánh vào tâm lý ham rẻ và sợ bỏ lỡ cơ hội của người tiêu dùng (FOMO). Những màn tranh cãi, thông báo sắp hết hàng, đếm ngược thời gian đặt mua tạo áp lực, khiến khách hàng vội vàng chốt đơn.

Nông dân Ninh Bình thu hoạch đặc sản giống cỏ dại, thu tiền triệu mỗi ngày

Những ngày cuối tháng 11, người dân phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đang tất bật thu hoạch củ niễng (còn gọi là lúa bắp). Đây là loại nông sản mỗi năm chỉ có một vụ, thời gian thu hoạch ngắn nhưng mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân.

Ông Nguyễn Hữu Việt (64 tuổi) cho biết, đầu vụ, củ niễng được bán với giá 30.000-40.000 đồng/bó 10 củ; về cuối vụ, giá giảm còn 15.000-20.000 đồng/bó.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel hạ tới hơn 1.300 đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 26/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương giảm 185 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tức giảm 44 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S được điều chỉnh giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3,5S hạ 1.101 đồng/kg, tương đương 5,9%, xuống 17.570 đồng/kg.

Giá xăng giảm nhiều kỳ, vì sao cước xe khách vẫn chưa hạ?

Từ đầu tháng 11 đến ngày 25/11, giá xăng trong nước đã giảm 5 kỳ điều hành liên tiếp, trong khi giá dầu diesel giảm 4 lần.

Tuy nhiên, niềm vui từ việc giá nhiên liệu hạ nhiệt vẫn chưa lan tỏa đúng như kỳ vọng của người tiêu dùng, khi các dịch vụ đi kèm như giá cước vận tải chưa được điều chỉnh tương ứng.

Chị Thu Hằng (TPHCM) cho biết, trong giai đoạn tháng 3-5/2026, giá vé xe giường nằm 34 chỗ trên tuyến TP.HCM - Đắk Lắk ở mức 400.000-450.000 đồng/chuyến. Từ tháng 6, một số nhà xe giảm giá xuống còn 350.000-380.000 đồng, tùy điểm trả khách. Tuy nhiên, mức giá này được giữ nguyên đến nay, dù giá nhiên liệu đã trải qua nhiều kỳ điều chỉnh giảm.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM, cho rằng việc cước vận tải chưa giảm dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt nhiều kỳ liên tiếp là do phần lớn xe hoạt động trong bến thuộc phân khúc 30 đến 50 chỗ đều là các dòng xe lớn sử dụng nhiên liệu dầu chứ không chạy bằng xăng. Trong khi giá dầu vẫn neo ở mức cao nên các đơn vị chưa có cơ sở để giảm giá cước như kỳ vọng.