Samsung vừa chính thức ra mắt Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4, tái định nghĩa chuẩn mực mới cho tai nghe cao cấp với chất lượng âm thanh Hi-Fi đa tầng vượt trội và trải nghiệm đeo thoải mái cả ngày dài.

Được thiết kế để mang đến âm thanh tuyệt đỉnh cùng cảm giác đeo vừa vặn, Galaxy Buds4 series kết hợp chất lượng âm thanh ấn tượng với thiết kế tinh xảo được tối ưu dựa trên thuật toán, hội tụ những đột phá tiên tiến nhất của Samsung trong một trải nghiệm liền mạch.

Lần đầu tiên, Galaxy Buds4 Pro được trang bị màng loa trầm lớn hơn, kết hợp cùng khả năng Chống ồn chủ động (ANC) nâng cao và Tinh chỉnh âm thanh cá nhân hóa (EQ) tiên tiến, mang đến dải âm toàn diện chuẩn phòng thu, đồng thời linh hoạt thích ứng với các điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, những cải tiến thiết kế tinh tế, khả năng điều khiển rảnh tay trực quan cùng Galaxy AI tích hợp sâu hơn tiếp tục khẳng định cam kết của Samsung trong việc tạo nên trải nghiệm tai nghe được thiết kế phù hợp với nhịp sống và thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng.

Thiết kế tối ưu cho trải nghiệm vừa vặn và êm ái

Với Buds4 series, Samsung đã thiết lập nên bản sắc thiết kế Buds đặc trưng, một thiết kế được tối ưu dựa trên phân tích hàng trăm triệu dữ liệu khuôn tai người dùng toàn cầu cùng hơn 10.000 mô phỏng.

Buds4 series sở hữu thiết kế công thái học tinh xảo, với phần đầu tai nghe nhỏ và vừa vặn hơn để mang đến cảm giác đeo chắc chắn và thoải mái suốt cả ngày dài.

Galaxy Buds4 Pro sở hữu cấu trúc thiết kế độc đáo nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng.

Thân tai nghe được hoàn thiện với khu vực điều khiển bằng ngón tay được chạm khắc tinh tế giúp người dùng dễ dàng nhận biết vị trí thao tác và điều chỉnh cài đặt.

Galaxy Buds4 Pro được chế tác vừa vặn với ống tai, kết hợp chất lượng âm thanh vượt trội cùng hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tối ưu các nhu cầu sử dụng.

Trong khi đó, Galaxy Buds4 sở hữu thiết kế mở cải tiến (Open-type), mang đến trải nghiệm âm thanh thoải mái và dễ dàng sử dụng.

Người dùng cũng có thể lựa chọn nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 có hai lựa chọn màu sắc Trắng và Đen cùng lớp hoàn thiện nhám mờ tinh tế. Galaxy Buds4 Pro còn có thêm phiên bản giới hạn màu hồng mơ độc quyền tại Samsung.com.

Chất âm Hi-Fi đa tầng với cải tiến phần cứng đột phá

Kích thước loa lớn hơn mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn. Buds4 Pro được trang bị màng loa trầm (woofer) mới lớn hơn, ứng dụng thiết kế cải tiến giúp tối ưu không gian.

Bằng cách mở rộng diện tích rung tối đa và thu gọn phần viền loa, màng loa trầm lớn hơn tăng gần 20% diện tích loa hiệu dụng. Khi kết hợp cùng loa âm cao, những cải tiến này mang đến trải nghiệm âm thanh tự nhiên, đắm chìm trong âm trầm rõ nét và âm cao đặc sắc, hỗ trợ chuẩn âm thanh 24-bit/96kHz, tái hiện chất âm chân thực chuẩn phòng thu.

Những cải tiến phần cứng này giúp tái tạo mọi âm thanh, từ tiếng violin cao và vang đến tiếng bass kép sâu và ấm, những chi tiết rất khó để tái hiện ở thế hệ tiền nhiệm.

Loa hai chiều được đặt ở vị trí có thể tối ưu chức năng khử tiếng ồn chủ động đồng thời giảm thiểu tiếng vọng từ gió và các yếu tố bên ngoài khác.

Galaxy Buds4 Series còn trang bị các nâng cấp phần mềm được cải tiến dựa trên trải nghiệm âm thanh thích ứng mạnh mẽ mà người dùng đã yêu thích ở các thế hệ Buds tiền nhiệm.

Chống ồn chủ động nâng cao có khả năng loại bỏ từ tiếng ồn giao thông cường độ lớn đến những âm thanh xung quanh thường ngày, mang đến trải nghiệm đắm chìm, thích ứng linh hoạt trong mọi điều kiện môi trường.

Chẳng hạn khi di chuyển bằng xe buýt, tàu hoặc máy bay, Chống ồn chủ động nâng cao trên Galaxy Buds4 giúp giảm thiểu hiệu quả tiếng động cơ và tiếng ồn giao thông ở dải tần thấp, đồng thời vẫn duy trì chất âm cân bằng, giàu chi tiết, cho phép người dùng tập trung trọn vẹn vào âm nhạc, podcast hoặc cuộc gọi mà không bị gián đoạn.

Kết hợp với khả năng điều chỉnh dải tần động, tính năng này áp dụng các thuật toán Chống ồn chủ động tối ưu theo thời gian thực, nhằm đạt hiệu suất khử ồn cao nhất. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm âm thanh được tinh chỉnh và cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Ngoà ra, người dùng có thể dễ dàng kích hoạt các công cụ AI, bao gồm Bixby, Google Gemini và Perplexity, thông qua điều khiển bằng giọng nói và thao tác rảnh tay, cho phép duy trì sự kết nối với môi trường xung quanh khi đang tận hưởng trải nghiệm âm thanh trọn vẹn.

Galaxy Buds4 Pro cũng cho phép truy cập các tính năng AI trực tiếp trên tai nghe mà không cần chạm vào điện thoại, giúp người dùng tích hợp AI vào thói quen sử dụng hằng ngày dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngày mở bán và giá

Galaxy Buds4 series, ra mắt cùng với Galaxy S26 series, hiện đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại một số thị trường kể từ hôm nay và sẽ chính thức mở bán từ ngày 11/3.

Giá bán lẻ đề nghị như sau: Galaxy Buds4 Pro: 6.790.000 đồng; Galaxy Buds4: 4.990.000 đồng. Ngoài ra, Samsung có chương trình đặt hàng trước đi kèm nhiều ưu đãi.

