Vấn đề không nằm ở việc Galaxy Z Flip 8 tệ, mà là vì nó gần như không thay đổi.

Camera: điểm yếu bị bỏ quên qua nhiều thế hệ

Nếu có một yếu tố khiến người dùng thất vọng nhất, đó chắc chắn là camera. Theo các báo cáo, Samsung nhiều khả năng sẽ giữ nguyên toàn bộ hệ thống camera của "người tiền nhiệm" trên Galaxy Z Flip 8.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng tiếp tục phải sử dụng camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera selfie 10MP, gần như không khác biệt so với các thế hệ trước. Thậm chí, camera trước 10MP này đã tồn tại từ thời chiếc Galaxy Z Flip ra mắt vào năm 2020.

Công bằng mà nói, Samsung đã tối ưu phần mềm xử lý ảnh rất tốt, giúp chất lượng hình ảnh vượt kỳ vọng so với phần cứng. Nhưng việc tiếp tục bán một chiếc điện thoại giá khoảng 1.000 USD với hệ thống camera gần như không đổi trong 3 thế hệ liên tiếp dễ khiến người dùng cảm thấy hãng đang thiếu nỗ lực đổi mới.

Pin và sạc: không tệ, nhưng cũng không tiến bộ

Một điểm gây thất vọng khác nằm ở pin và công nghệ sạc. Các nguồn tin cho biết Galaxy Z Flip 8 vẫn sẽ sử dụng viên pin kép dung lượng 4.300 mAh, tương tự Z Flip 7.

Thực tế, thời lượng pin của Z Flip 7 không hề tệ, đặc biệt trong phân khúc điện thoại gập. Tuy nhiên, vấn đề là Samsung dường như không mang đến bất kỳ cải tiến nào.

Đáng chú ý hơn, tốc độ sạc cũng được cho là giữ nguyên ở mức 25W có dây và 15W không dây. Trong bối cảnh thị trường smartphone đang đẩy mạnh sạc nhanh lên 60W, 80W hoặc hơn, mức sạc này bắt đầu trở nên lỗi thời.

Các thay đổi còn lại của Z Flip 8, nếu đúng như tin đồn, cũng chỉ mang tính “tinh chỉnh nhẹ”.

Thiết bị có thể mỏng và nhẹ hơn đôi chút, với trọng lượng khoảng 180g, giảm nhẹ so với 188g của thế hệ trước. Từng có tin đồn rằng máy có thể chỉ nặng 150g, một con số cực kỳ ấn tượng, nhưng phần lớn nguồn tin uy tín đều cho rằng điều này khó xảy ra.

Nói cách khác, người dùng khó có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai thế hệ nếu chỉ nhìn từ bên ngoài.

Một tín hiệu đáng chú ý đến từ chính chiến lược sản xuất của Samsung. Theo truyền thông Hàn Quốc, hãng dự kiến sản xuất nhiều Galaxy Z Fold 8 hơn so với Z Flip 8 trong năm nay.

Cụ thể, sản lượng dự kiến khoảng 3,5 triệu máy Fold 8, trong khi Flip 8 chỉ dao động từ 2,5 đến 3 triệu máy. Đây là sự đảo chiều đáng kể, bởi trước đây dòng Flip thường được sản xuất nhiều hơn nhờ giá rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn với số đông người dùng.

Động thái này cho thấy Samsung có thể đang đặt nhiều kỳ vọng hơn vào dòng Fold trong năm 2026, thay vì Flip. Và xét đến việc Flip 8 thiếu nâng cấp đáng kể, điều đó hoàn toàn hợp lý.

Chip mới: điểm sáng hiếm hoi

Một trong số ít nâng cấp đáng chú ý của Galaxy Z Flip 8 nằm ở bộ vi xử lý. Nhiều tin đồn cho rằng Samsung sẽ trang bị chip Exynos 2600, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Đây có thể là bước đi chiến lược khi Samsung muốn sử dụng dòng Flip như một “sân thử nghiệm” cho công nghệ chip nội bộ. Trong bối cảnh mảng sản xuất bán dẫn của hãng gặp nhiều khó khăn những năm gần đây, sự trở lại thành công của Exynos sẽ mang ý nghĩa rất lớn.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến Z Flip 8 mang dáng dấp của một sản phẩm thử nghiệm hơn là một flagship hoàn chỉnh.

Dù vậy, vẫn còn thời gian để mọi thứ thay đổi. Galaxy Z Flip 8 dự kiến ra mắt vào tháng 7, đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều tháng để các thông tin mới xuất hiện.

Nhưng nếu những rò rỉ hiện tại là chính xác, chiếc điện thoại gập vỏ sò tiếp theo của Samsung có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra sự hào hứng trên thị trường.

(Theo PhoneArena)