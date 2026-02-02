Trong khi thị trường vẫn đang chờ đợi chiếc iPhone gập dạng “cuốn sách” đầu tiên của Táo khuyết, các phòng thí nghiệm tại Cupertino đã bắt đầu hướng ánh nhìn xa hơn.

Một kịch bản đang được cân nhắc tới là một mẫu iPhone gập nhỏ gọn theo kiểu vỏ sò (clamshell), thiết kế quen thuộc với những ai từng theo dõi dòng Galaxy Z Flip của Samsung.

Một concept iPhone gập kiểu vỏ sò. Ảnh: AppleInsider

Theo nhiều nguồn tin, đây có thể là bước đi tiếp theo của Apple trong chiến lược dài hạn với smartphone màn hình gập, thay vì chỉ dừng lại ở một thiết bị thử nghiệm mang tính biểu tượng.

Động lực cho dòng sản phẩm mới

Apple hiện đang phát triển một chiếc iPhone gập, thường được giới thạo tin gọi bằng cái tên iPhone Fold. Đây là mẫu điện thoại gập theo kiểu “cuốn sách”, tức mở ra theo chiều dọc, tương tự Galaxy Z Fold của Samsung.

Tuy nhiên, iPhone Fold có thể không phải là thiết bị gập duy nhất mà Apple dự định tung ra thị trường.

Theo bản tin Power On mới nhất của Mark Gurman (Bloomberg), dù Apple vẫn còn vài tháng, thậm chí hơn, trước khi iPhone Fold chính thức ra mắt, nhưng các nhóm nghiên cứu nội bộ đã bắt đầu thử nghiệm một thiết bị gập khác hoàn toàn, nhỏ hơn và có hình dáng vuông vức hơn. Đó là một chiếc iPhone gập kiểu vỏ sò, mở ra và gập lại giống như một chiếc laptop mini.

Điều này cho thấy Apple không coi iPhone gập chỉ là một sản phẩm đơn lẻ, mà là một dòng thiết bị mới có khả năng mở rộng trong nhiều năm.

Lý do đằng sau việc Apple cân nhắc iPhone gập dạng vỏ sò khá rõ ràng là nhu cầu của người dùng.

Nếu iPhone Fold thành công, điều đó không chỉ chứng minh rằng người dùng sẵn sàng chi tiền cho iPhone màn hình gập, mà còn tạo ra một thị trường mới đủ lớn để Apple đa dạng hóa sản phẩm.

Khi đó, người tiêu dùng sẽ không chỉ hỏi “có iPhone gập hay không”, mà là “iPhone gập nào phù hợp với tôi?”. Và ở điểm này, kích thước và kiểu dáng trở thành yếu tố quyết định.

Một bộ phận người dùng có thể thích màn hình lớn kiểu tablet khi mở ra, trong khi những người khác lại ưu tiên tính nhỏ gọn, dễ bỏ túi, điều mà một chiếc iPhone gập vỏ sò có thể đáp ứng tốt hơn.

Điều thú vị là theo Gurman, hướng đi “nhỏ gọn” không phải lựa chọn duy nhất. Apple cũng được cho là đang cân nhắc một phiên bản iPhone gập dạng cuốn sách nhưng lớn hơn, nhằm cạnh tranh trực diện với các mẫu Galaxy Z Fold cỡ lớn của Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 7. Ảnh: PhoneArena

Nếu điều này xảy ra, Apple có thể xây dựng một danh mục iPhone gập gồm nhiều kích thước: từ nhỏ gọn kiểu vỏ sò, đến bản tiêu chuẩn và thậm chí là bản “max” dành cho người dùng chuyên nghiệp.

Đây là chiến lược quen thuộc mà Apple từng áp dụng rất thành công với dòng iPhone truyền thống.

Lợi thế rõ ràng của iPhone gập

Trong nhiều năm qua, phần lớn các tin đồn đều cho rằng iPhone gập sẽ mở ra như một cuốn sách. Tuy nhiên, bên cạnh những dự đoán đó, thậm chí từng có tin về iPhone màn hình cuộn, thiết kế vỏ sò chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi các hồ sơ rò rỉ và bằng sáng chế của Apple.

Điều này cũng không quá bất ngờ, bởi Samsung đã chứng minh rằng điện thoại gập vỏ sò hoàn toàn có chỗ đứng trên thị trường.

Những thiết bị dạng này có nếp gập theo chiều ngang thay vì dọc, thường mang dáng vẻ hơi vuông, thấp hơn so với smartphone truyền thống.

Chúng không hướng tới việc thay thế tablet, mà tập trung vào sự tiện lợi và phong cách sống.

Thiết kế vỏ sò mang lại một số lợi ích đáng kể. Trước hết là khả năng tạo ra một chiếc iPhone nhỏ gọn nhưng vẫn có màn hình lớn khi mở ra.

Điều này có thể hấp dẫn nhóm người dùng từng yêu thích các mẫu như iPhone 12 mini, đồng thời vẫn đủ sức thuyết phục người dùng iPhone phổ thông vốn quen với màn hình lớn.

Nếu Apple thực sự áp dụng thiết kế vỏ sò giống laptop, thiết bị có thể chỉ có một màn hình gập bên trong, không cần màn hình phụ bên ngoài.

Khi đó, màn hình chính sẽ được bảo vệ tốt hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày, chỉ lộ ra khi người dùng mở máy.

Tuy vậy, Apple nhiều khả năng sẽ không tạo ra hai triết lý quá khác biệt, một mẫu có màn hình ngoài và một mẫu không có, vì điều đó sẽ làm phức tạp trải nghiệm và danh mục sản phẩm.

Câu hỏi lớn đặt ra là Apple có bán song song iPhone Fold dạng cuốn sách và iPhone gập vỏ sò hay không? Và nếu có, hãng sẽ duy trì cả hai dòng trong bao lâu?

Dựa trên những thông tin hiện tại, kịch bản hợp lý nhất là Apple đã nghiên cứu nghiêm túc thiết kế iPhone gập vỏ sò, thậm chí có thể đã sản xuất các mẫu thử nghiệm.

Tuy nhiên, mọi quyết định cuối cùng gần như chắc chắn sẽ phụ thuộc vào phản ứng của thị trường đối với iPhone Fold đầu tiên.

Nếu chiếc iPhone gập dạng cuốn sách, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, được đón nhận tích cực, khi đó Apple mới có đủ cơ sở để mở rộng dòng sản phẩm.

Điều đó đồng nghĩa với việc, sớm nhất cũng phải đến cuối năm 2027, người dùng mới có thể biết liệu chiếc iPhone gập vỏ sò có thực sự trở thành hiện thực hay không.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)