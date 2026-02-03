Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm ra mắt được đồn đoán vào tháng 2 của dòng Samsung Galaxy S26. Càng tiến gần ngày công bố, cỗ máy tin đồn xoay quanh mẫu flagship này lại hoạt động mạnh mẽ hơn. Hàng loạt thông tin rò rỉ về Galaxy S26 Ultra liên tiếp xuất hiện, từ thiết kế, phụ kiện cho đến cấu hình phần cứng.

Diện mạo Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nguồn tin mới nhất đến từ Android Headlines, trang công nghệ nổi tiếng cho biết họ đã có trong tay những hình ảnh dựng được gọi là “chính thức” của Galaxy S26 Ultra, kèm theo đó là loạt thông số kỹ thuật quan trọng.

Theo các hình ảnh được tiết lộ, thiết bị xuất hiện với hai tùy chọn màu sắc là cobalt violet (tím cobalt) và đen cổ điển.

Thiết kế quen thuộc nhưng được tinh chỉnh tinh tế

Thoạt nhìn, Galaxy S26 Ultra không mang đến cảm giác quá bất ngờ. Những hình ảnh dựng mới này gần như trùng khớp với các bản vẽ CAD bị rò rỉ từ năm ngoái, cho thấy Samsung tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế quen thuộc.

Trước đó không lâu, các bức ảnh chụp S26 Ultra trong ốp bảo vệ UAG cũng đã xuất hiện, đặc biệt gây chú ý với vòng tròn phía sau lưng trông khá giống thiết kế MagSafe của Apple.

Điểm khác biệt của loạt ảnh dựng lần này là chúng cho thấy nhiều góc nhìn hơn, từ cạnh bên, góc nghiêng cho đến việc làm nổi bật sự hiện diện của bút S-Pen, một yếu tố đã trở thành “chữ ký” của dòng Ultra.

Nếu đã từng nhìn thấy Galaxy S25 Ultra, bạn sẽ cảm thấy Galaxy S26 Ultra rất quen thuộc. Máy vẫn sử dụng màn hình phẳng, camera selfie được đặt chính giữa, viền màn hình mỏng và cân đối. Samsung dường như không muốn mạo hiểm với một cuộc “đại tu” thiết kế, mà tập trung vào những cải tiến nhỏ nhưng hợp lý.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cụm camera sau. Thay vì thiết kế bán phẳng như trên S25 Ultra, các ống kính nay được đặt trên một bệ hình viên thuốc nhô lên rõ ràng hơn. Cách làm này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn được xem là một bước cải tiến về mặt kết cấu. Đáng chú ý, Samsung dường như đã khắc phục triệt để vấn đề vòng camera bị bong tróc, một lỗi từng gây nhiều tranh cãi trên thế hệ tiền nhiệm.

Ảnh dựng mới nhất tiết lộ Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Về các phiên bản màu, bên cạnh hai màu sắc xuất hiện trong ảnh dựng, các nguồn tin cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được bán ra với ít nhất 4 màu bổ sung khác, bao gồm trắng, silver shadow (bạc ánh xám), sky blue (xanh da trời) và pink gold (vàng hồng). Điều này cho thấy Samsung tiếp tục mở rộng lựa chọn thẩm mỹ nhằm tiếp cận nhiều nhóm người dùng hơn, từ phong cách tối giản đến trẻ trung, thời trang.

Cấu hình Galaxy S26 Ultra: mạnh mẽ đúng chất Ultra

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Android Headlines cho biết họ đã xác nhận được một số thông số kỹ thuật quan trọng của Galaxy S26 Ultra và những con số này khá trùng khớp với các tin đồn trước đó.

Theo đó, toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ được cài sẵn Android 16 ngay khi xuất xưởng, đi kèm giao diện One UI 8.5, phiên bản hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta. Đây là một bước đi cho thấy Samsung muốn đẩy mạnh trải nghiệm phần mềm mới nhất ngay từ ngày đầu ra mắt.

Galaxy S26 Ultra được cho là sở hữu màn hình Dynamic AMOLED QHD+ kích thước 6,9 inch, tiếp tục giữ vị thế là một trong những smartphone có màn hình lớn nhất trên thị trường cao cấp.

Đặc biệt, Samsung đã hé lộ công nghệ Privacy Display mới, cho phép hạn chế góc nhìn của màn hình bằng sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.

Hiện tại, Android Headlines mới chỉ xác nhận một phiên bản bộ nhớ trong 256GB. Tuy nhiên, giới quan sát gần như chắc chắn Samsung sẽ tung ra thêm các tùy chọn 512GB và 1TB, phù hợp với đối tượng người dùng cao cấp.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: SamTech/YouTube)

Về kích thước, Galaxy S26 Ultra được cho là có số đo 163,6 x 78,1 x 7,9mm và trọng lượng khoảng 214g. So với Galaxy S25 Ultra, máy mỏng và nhẹ hơn một chút, dù chiều cao và chiều rộng có tăng nhẹ, một sự đánh đổi hợp lý để có màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao.

Galaxy S26 Ultra dự kiến vẫn sử dụng viên pin dung lượng 5.000mAh. Sức mạnh của máy sẽ đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm. Đây được kỳ vọng là con chip mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng và hiệu suất năng lượng.

Đáng chú ý, Samsung có thể nâng công suất sạc nhanh từ 45W lên 60W, một cải tiến được người dùng mong đợi từ lâu, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin.

Về khả năng chụp ảnh, Galaxy S26 Ultra tiếp tục theo đuổi chiến lược “đa camera độ phân giải cao”. Máy được cho là sở hữu camera chính 200MP, kết hợp cùng camera góc siêu rộng 50MP, camera tiềm vọng tele 50MP và một camera tele 10MP. Camera trước có độ phân giải 12MP, đủ đáp ứng tốt nhu cầu selfie và gọi video chất lượng cao.

(Theo Tom's Guide, Android Headlines)