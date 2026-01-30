Nếu điều này trở thành hiện thực trên iPhone 18 Pro Max, đây có thể là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về nhiếp ảnh di động trên iPhone trong nhiều năm trở lại đây.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: FrontPageTech

Trước đó, iPhone 18 Pro Max đã nhiều lần được nhắc tới trong các tin rò rỉ với khả năng sẽ sở hữu camera khẩu độ biến thiên, một công nghệ cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến tốt hơn.

Giờ đây, một báo cáo mới từ nguồn tin có tên “Smart Pikachu” trên mạng xã hội Weibo không chỉ củng cố tin đồn về khẩu độ biến thiên, mà còn đưa ra một thông tin hoàn toàn mới: Apple đang đánh giá việc tích hợp teleconverter vào iPhone.

Teleconverter là gì và nó mang lại lợi ích ra sao?

Dù nguồn tin không cung cấp chi tiết kỹ thuật cụ thể, teleconverter về bản chất là một thấu kính phóng đại giúp tăng tiêu cự của ống kính.

Trên máy ảnh DSLR hay mirrorless, teleconverter thường được gắn giữa thân máy và ống kính để “kéo dài” tiêu cự mà không cần thay ống kính lớn hơn.

Nếu áp dụng trên iPhone, teleconverter có thể giúp tăng mức zoom quang học, cho phép người dùng chụp các chủ thể ở xa với độ phóng đại cao hơn mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào zoom kỹ thuật số, vốn dễ làm giảm chất lượng hình ảnh.

Về nguyên lý, teleconverter tương tự như các ống kính gắn ngoài cho iPhone mà những hãng bên thứ ba như Moment đang cung cấp, nhưng nếu do Apple tích hợp trực tiếp, trải nghiệm có thể liền mạch và tối ưu hơn đáng kể.

Tuy nhiên, teleconverter không phải là “phép màu” không có nhược điểm. Điểm hạn chế lớn nhất của loại thấu kính này là làm giảm lượng ánh sáng đi tới cảm biến.

Khi tiêu cự được kéo dài, khẩu độ hiệu dụng cũng bị thu hẹp, dẫn tới việc camera hoạt động kém hiệu quả hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó, teleconverter thường gây ra sự suy giảm độ sắc nét và độ tương phản, đặc biệt ở rìa ảnh. Không chỉ vậy, nó còn có xu hướng khuếch đại các khiếm khuyết quang học vốn đã tồn tại trong ống kính gốc.

Với một thiết bị mỏng nhẹ như iPhone, nơi không gian cho hệ thống quang học bị giới hạn nghiêm ngặt, những nhược điểm này càng trở nên khó khắc phục.

Apple có thực sự nghiêm túc với ý tưởng này?

Xét trên thực tế, camera luôn là hạng mục được Apple cải tiến mạnh mẽ qua từng thế hệ iPhone. Từ cảm biến lớn hơn, xử lý hình ảnh bằng AI cho tới các ống kính tele tiềm vọng, Apple chưa bao giờ ngừng thử nghiệm các giải pháp mới để nâng cao chất lượng chụp ảnh.

Vì vậy, không quá bất ngờ nếu Apple đã nghiên cứu teleconverter trong phòng thí nghiệm từ lâu. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc nguồn tin nói rằng Apple “đang đánh giá” công nghệ này cho thấy nó vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Nếu đúng như vậy, khả năng teleconverter kịp xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max là không cao, bởi Apple thường cần nhiều năm tinh chỉnh trước khi thương mại hóa một công nghệ phức tạp.

Một yếu tố quan trọng khác cần cân nhắc là độ uy tín của leaker Smart Pikachu. Người này được biết đến khá nhiều trong cộng đồng Android và từng đưa ra một số thông tin chính xác liên quan tới các sản phẩm của Samsung hay các hãng Trung Quốc. Tuy nhiên, với Apple, Smart Pikachu chưa có thành tích rò rỉ đáng tin cậy.

Thậm chí, tuyên bố gần đây nhất của leaker này cho rằng iPhone 17e sẽ ra mắt vào tháng 2/2026 vẫn đang gây tranh cãi và chưa được các nguồn uy tín khác xác nhận.

Điều đó khiến tin đồn về teleconverter trên iPhone 18 Pro Max cần được tiếp cận một cách thận trọng.

Dù khả năng iPhone 18 Pro Max được trang bị teleconverter vẫn còn bỏ ngỏ, tin đồn này phản ánh rõ ràng một xu hướng là Apple đang tìm mọi cách để đẩy giới hạn zoom quang học trên smartphone.

Trong bối cảnh các đối thủ Android ngày càng mạnh tay với camera tiềm vọng 5x, 10x hay thậm chí cao hơn, Apple khó có thể đứng ngoài cuộc chơi.

Ngay cả khi teleconverter không kịp xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, việc Apple thử nghiệm công nghệ này cho thấy những thế hệ iPhone trong tương lai có thể mang tới những đột phá lớn hơn về nhiếp ảnh, đặc biệt là khả năng chụp xa mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao. Với người dùng yêu thích chụp ảnh, đây rõ ràng là một tín hiệu đáng để chờ đợi.

(Theo AppleInsider, Wccftech, MacRumors)