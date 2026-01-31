Không chỉ riêng iPhone 17, mà cả dòng iPhone 16 cũng sắp được “nâng tầm” đáng kể trong thời gian rất ngắn tới đây.

Siri sẽ vận hành dựa trên nền tảng Gemini. Ảnh: Apple

Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Apple đang ở rất gần thời điểm hoàn thiện những tính năng AI mà hãng từng giới thiệu tại WWDC 2024 nhưng chưa thể triển khai đúng hẹn.

Trọng tâm của sự thay đổi này chính là Apple Intelligence, lĩnh vực mà Apple đã bị đánh giá là chậm chân so với phần còn lại của ngành công nghệ.

Apple Intelligence: Lời hứa kéo dài từ WWDC 2024

Tại WWDC 2024, Apple từng khiến cả giới công nghệ xôn xao khi giới thiệu Apple Intelligence và một phiên bản Siri hoàn toàn mới, thông minh hơn, hiểu ngữ cảnh tốt hơn và có khả năng xử lý tác vụ phức tạp.

Tuy nhiên, sau đó, mọi thứ gần như rơi vào im lặng. Thậm chí, đoạn quảng cáo Siri mới từng được Apple đăng tải cũng đã âm thầm biến mất khỏi kênh YouTube chính thức của hãng.

Trong hơn một năm rưỡi, người dùng liên tục nghe những lời hứa hẹn, nhưng đổi lại chỉ là các bản cập nhật nhỏ giọt, chưa đủ để tạo ra khác biệt thực sự.

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ liệu Apple có đang tụt lại phía sau trong cuộc đua AI hay không, đặc biệt khi các đối thủ Android đã tiến rất xa với AI tạo sinh trên smartphone.

Điểm mấu chốt khiến mọi thứ thay đổi nằm ở một quyết định mang tính chiến lược: Apple chấp nhận tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Sau thời gian dài không đạt được kết quả như mong muốn với các mô hình AI nội bộ, Apple đã hợp tác với Google và sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo chủ lực của hãng này – Gemini.

Phiên bản Siri được làm mới, từng được giới thiệu vào năm 2024, nay sẽ vận hành dựa trên nền tảng Gemini. Những tính năng quan trọng như khả năng hiểu ngữ cảnh sâu, phối hợp mượt mà giữa các ứng dụng hệ thống và ứng dụng bên thứ ba, hay truy xuất thông tin từ dữ liệu người dùng được lưu trữ trên thiết bị… sẽ do Gemini đảm nhiệm trong giai đoạn đầu.

Điều này không đồng nghĩa với việc Apple từ bỏ hoàn toàn việc phát triển AI “cây nhà lá vườn”. Tuy nhiên, sự hợp tác với Google cho thấy Apple sẵn sàng thực dụng hơn, ưu tiên trải nghiệm người dùng thay vì cố gắng tự mình làm mọi thứ. Kết quả là iPhone 17, MacBook và iPad sẽ nhanh chóng bắt kịp các đối thủ vốn đã đi trước một quãng dài trong lĩnh vực AI.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là khi nào người dùng sẽ thực sự được trải nghiệm những thay đổi đó? Câu trả lời có thể đến sớm hơn nhiều người tưởng. Theo một báo cáo mới, Apple có thể chính thức giới thiệu Siri và Apple Intelligence phiên bản cải tiến ngay trong tháng 2.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là toàn bộ tính năng mới sẽ lập tức xuất hiện trên iPhone 17 chỉ trong một sớm một chiều.

Nhưng Apple được cho là sẽ trình diễn Siri thực hiện đúng những tác vụ mà hãng từng hứa hẹn vào năm 2024, lần này không phải là màn trình diễn “dàn dựng”, mà là minh chứng cho Apple Intelligence thực sự hoạt động, với sự hỗ trợ của Google Gemini.

Đây được xem là cột mốc cực kỳ quan trọng đối với Apple. Dù việc chậm chân trong AI chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu hay vị thế của hãng, nhưng rõ ràng đó chỉ là vấn đề thời gian.

AI trên smartphone đang phát triển với tốc độ theo cấp số nhân và người dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào các tính năng thông minh, tiện lợi và cá nhân hóa sâu.

Để đi đến bước ngoặt này, Apple đã trải qua không ít biến động. Nhiều nhân sự cấp cao trong mảng AI đã rời công ty để gia nhập các doanh nghiệp đang làm tốt hơn trong lĩnh vực này.

Đồng thời, hàng loạt báo cáo phân tích cũng liên tục chỉ ra những khó khăn nội tại của Apple, đặc biệt sau khi Siri không thể hoàn thiện đúng thời hạn như kế hoạch ban đầu.

Trong bối cảnh đó, việc Apple cuối cùng cũng đạt được tiến triển rõ ràng mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho cả giới đầu tư lẫn người dùng. Ít nhất, Apple đã cho thấy họ sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để không bị bỏ lại phía sau.

Thời điểm lý tưởng để sở hữu iPhone 17

Nếu Apple thực sự trình làng Siri và Apple Intelligence mới vào tháng 2, các công cụ AI này nhiều khả năng sẽ sớm được đưa lên các thiết bị của hãng.

Ngay cả khi bản phát hành chính thức chỉ diễn ra vào tháng 9, người dùng vẫn có thể trải nghiệm sớm thông qua các bản beta của iOS và những hệ điều hành khác.

Chính vì vậy, đây được xem là thời điểm lý tưởng để nâng cấp lên iPhone hoặc chuyển sang hệ sinh thái Apple. iPhone 17 vốn đã là một mẫu smartphone cao cấp và nay còn được bổ sung những tính năng AI mà các đối thủ đã có từ lâu.

Trong khi đó, iPhone 18, nếu đúng lộ trình, có thể sẽ ra mắt với toàn bộ hệ thống AI đã được hoàn thiện và tối ưu ngay từ đầu.

Câu hỏi cuối cùng còn bỏ ngỏ là liệu nỗ lực phát triển AI nội bộ của Apple trong dài hạn có mang lại trái ngọt hay không. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, iPhone 17 đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những bản nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

