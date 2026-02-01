Năm ngoái, Apple ra mắt iPhone 17 Pro với một cuộc “lột xác” đáng kể về thiết kế, nâng cấp rõ rệt cho camera tele và camera selfie, cùng hàng loạt cải tiến bên trong.

Nhờ bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi và pin lớn hơn, hiệu năng lẫn thời lượng pin của dòng Pro đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

iPhone 18 Pro sẽ có những lựa chọn màu mới.

Tuy vậy, vẫn còn không ít chi tiết cho thấy dấu hiệu “già nua”. Một số linh kiện cốt lõi của iPhone 17 Pro gần như không thay đổi trong nhiều năm và Apple dường như đã sẵn sàng xử lý những điểm yếu này trên iPhone 18 Pro.

Dynamic Island thế hệ mới: nhỏ hơn, thoáng hơn

Khi iPhone 13 ra mắt với phần “tai thỏ” nhỏ hơn, các mẫu iPhone 12, 11 và thậm chí iPhone X lập tức trông lỗi thời. Màn hình trở nên gọn gàng hơn và hiển thị được nhiều nội dung hơn.

Tương tự, Dynamic Island xuất hiện trên iPhone 14 Pro từng mang lại cảm giác tương lai hơn hẳn so với thiết kế khuyết đỉnh cũ.

Theo tin đồn, iPhone 18 Pro sẽ tiếp tục thu nhỏ phần cắt trên màn hình bằng cách đưa một số linh kiện Face ID xuống dưới tấm nền.

Khi đó, phần đục lỗ trung tâm chỉ còn chứa camera selfie, trong khi các cảm biến khác được giấu đi và có thể dịch sang bên trái.

Điều này giúp trải nghiệm xem nội dung trở nên liền mạch hơn, đưa iPhone tiến gần hơn tới “giấc mơ mặt kính hoàn hảo” mà Apple theo đuổi suốt nhiều năm.

Chưa dừng lại ở đó, iPhone 18 Pro còn có thể sử dụng tấm nền OLED tiên tiến nhất của Samsung Display, với độ sáng và hiệu suất năng lượng cao hơn.

Dù màn hình iPhone 17 Pro đã rất xuất sắc, người kế nhiệm hoàn toàn có thể khiến nó trở nên kém nổi bật.

Ống kính khẩu độ biến thiên: kiểm soát sáng và chiều sâu ảnh thật sự

Những ai đam mê nhiếp ảnh đều hiểu rõ giới hạn vật lý của camera smartphone. Dù iPhone ngày càng chụp đẹp, nó vẫn chưa thể thay thế máy ảnh mirrorless trong môi trường chuyên nghiệp, phần lớn do kích thước và thiết kế.

Một hạn chế lớn là ống kính iPhone hiện nay có khẩu độ cố định, khiến người dùng gần như không thể kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Để vượt qua rào cản này, Apple được cho là sẽ trang bị cho iPhone 18 Pro ống kính khẩu độ biến thiên, ít nhất trên camera chính.

Điều này đồng nghĩa với việc ống kính sẽ có bộ phận cơ học, cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào và mức độ xóa phông.

Hiện tại, Apple đã cho phép “giả lập” khẩu độ bằng AI trong chế độ Chân dung, nhưng độ chính xác không phải lúc nào cũng cao.

Khẩu độ vật lý thực sự sẽ mang lại lợi thế rõ rệt, đặc biệt với quay video: người dùng có thể khớp tốc độ màn trập với khung hình mà không bị cháy sáng, một vấn đề mà smartphone vẫn đang chật vật giải quyết.

Thiết kế hoàn thiện hơn

iPhone 17 Pro đã đánh dấu sự thay đổi lớn khi Apple giảm bớt kính để tăng độ bền, nhưng mặt lưng kính mới lại không đồng màu với khung kim loại. Trên một số màu như cam hay bạc, mặt lưng trông hơi “nhựa”, làm giảm cảm giác cao cấp.

Thiết kế mặt lưng iPhone 17 Pro. Ảnh: Foundry

iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu này bằng cách tinh chỉnh lớp hoàn thiện của mặt kính, giúp nó hòa hợp hơn với khung kim loại, tạo nên tổng thể liền lạc và sang trọng hơn.

Ngoài ra, Apple được cho là đang thử nghiệm các tùy chọn màu mới như tím, đỏ rượu vang và nâu. Đây là tin vui cho những ai thấy màu cam của iPhone 17 Pro quá “chói” và mong muốn những gam màu trầm, tinh tế hơn.

Một phiên bản đen hoặc xám cũng rất được trông đợi, nhất là khi màu tối nhất năm ngoái lại là xanh dương.

Chip A20 Pro: nhỏ hơn, mạnh hơn, tiết kiệm pin hơn

Với nhiều người nâng cấp iPhone hằng năm, việc tăng hiệu năng chip thường khá… nhạt nhòa. Nhưng iPhone 18 Pro có thể là ngoại lệ.

Apple được cho là sẽ chuyển từ tiến trình 3nm sang 2nm, cho phép nhồi nhét nhiều bóng bán dẫn hơn trong không gian nhỏ hơn.

Kết quả là chip A20 Pro có thể vừa nhanh hơn, vừa tiết kiệm điện hơn A19 Pro trên iPhone 17 Pro.

Điều này không chỉ giúp kéo dài thời lượng pin, mà còn mở đường cho các tính năng AI cao cấp hơn trong tương lai.

Chưa kể, iPhone 18 Pro có thể sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển, thay vì giải pháp của Qualcomm, hứa hẹn tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể.

Nút Camera Control 2.0: đơn giản là tốt hơn

Kể từ khi nút Camera Control xuất hiện, nhiều người chỉ dùng nó để mở nhanh ứng dụng Camera. Sau thời gian trải nghiệm, rõ ràng các thao tác trên màn hình vẫn nhanh và trực quan hơn. Bề mặt cảm ứng của nút này thậm chí còn dễ bị kích hoạt nhầm khi cầm máy.

Tin đồn cho biết iPhone 18 Pro sẽ được trang bị Camera Control 2.0, loại bỏ hoàn toàn cảm ứng và chỉ dựa vào lực nhấn. Nếu hỗ trợ chụp bằng những cú nhấn nhẹ không làm rung máy, nút bấm này cuối cùng cũng có thể trở nên hữu dụng thực sự. Camera Control 1.0 có lẽ sẽ không khiến nhiều người tiếc nuối.

(Theo Macworld, AppleInsider)