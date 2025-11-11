Samsung đang chuẩn bị cho dòng Galaxy S26, và một trong những tin đồn mới nhất cho thấy hãng có thể đưa ra một quyết định gây tranh cãi: chấp nhận hạ cấp nhẹ phần hiển thị để nâng cấp đáng giá cho camera selfie trên mẫu cao cấp nhất – Galaxy S26 Ultra.

Lỗ đục lớn hơn trên Galaxy S26 Ultra so với S25 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Trong một ngày tràn ngập thông tin rò rỉ về Samsung, nhiều nguồn tin cho biết phần lớn hệ thống camera trên dòng S26 sẽ giữ nguyên so với thế hệ S25, bao gồm cả camera zoom quang 3x ở mặt sau.

Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra lại được cho là có nâng cấp quan trọng ở camera trước – nhưng cái giá phải trả chính là kích thước lỗ đục màn hình lớn hơn.

Theo nguồn Ice Universe – người có độ tin cậy cao trong cộng đồng công nghệ – Galaxy S26 Ultra sẽ có lỗ đục màn hình dành cho camera trước lên tới 4mm, lớn hơn bất kỳ mẫu Ultra nào trước đây.

Điều này đồng nghĩa lỗ camera sẽ dễ nhận thấy hơn, và với những người khó tính về thiết kế mặt trước, đây có thể là điểm trừ.

Nhưng lý do cho thay đổi này không chỉ là chi phí hay cắt giảm linh kiện. Samsung được cho là mở rộng lỗ đục để đặt một ống kính có góc chụp rộng hơn.

Camera selfie trên Galaxy S26 Ultra sẽ có góc rộng 85 độ, tăng so với 80 độ trên Galaxy S25 Ultra.

Đây là mức tương đương với camera chính phía sau của S25 Ultra, giúp thu được nhiều khung cảnh và nhiều người hơn trong một bức ảnh selfie.

Nói cách khác, camera selfie mới giúp người dùng chụp nhóm, quay vlog hoặc gọi video với góc nhìn rộng và linh hoạt hơn.

Dù có thay đổi về ống kính, cảm biến của camera trước trên Galaxy S26 Ultra gần như giữ nguyên 12MP, tương tự dòng S25.

Các camera sau cũng không có nhiều thay đổi lớn về thông số. Tin đồn cho biết Samsung đang cân nhắc cảm biến lớn hơn hoặc khẩu độ nhanh hơn cho camera chính 200MP, nhưng vẫn chưa được xác nhận.

Thay vào đó, Samsung có thể tập trung cải thiện phần mềm. Hãng sẽ sử dụng thế mạnh thuật toán hình ảnh từ One UI 8.5, được tối ưu hóa cho dòng S26, nhằm xử lý hình ảnh tốt hơn mà không cần thay đổi phần cứng quá nhiều.

Đây là hướng đi quen thuộc của Samsung trong vài năm gần đây, tương tự cách Apple và Google dựa nhiều vào AI để cải thiện ảnh chụp.

Với một lỗ đục lớn hơn, Galaxy S26 Ultra có thể khiến một số người không hài lòng. Tuy nhiên, xét về trải nghiệm thực tế, vấn đề này không quá nghiêm trọng. Hầu hết người dùng thường chỉ chú ý đến lỗ camera trong vài ngày đầu, sau đó nhanh chóng quen mắt.

So sánh với Apple, dòng iPhone 17 có camera selfie 18MP với cảm biến vuông, hỗ trợ tính năng Center Stage để tự động điều chỉnh khung hình và chụp ảnh xoay ngang hoặc dọc mà không cần xoay máy.

Tuy nhiên, thiết kế Dynamic Island của Apple vẫn chiếm nhiều diện tích màn hình hơn so với lỗ đục của Samsung – kể cả khi nó lớn hơn trên S26 Ultra.

Nhiều người khó tính với thiết kế màn hình có thể cảm thấy khó chịu vì lỗ camera lớn hơn. Nhưng với người dùng thích chụp ảnh selfie – đặc biệt là chụp nhóm, quay vlog hay video call – góc chụp rộng hơn 85 độ sẽ tạo ra khác biệt rõ rệt mỗi lần sử dụng.

Đổi lại một lỗ đục màn hình lớn hơn cho trải nghiệm camera selfie chất lượng hơn là một đánh đổi hợp lý.

