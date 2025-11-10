Nhiều nguồn tin từng cho rằng Samsung sẽ dùng vi xử lý Exynos 2600 – sản xuất trên tiến trình GAA 2nm tiên tiến của Samsung Foundry – cho phần lớn phiên bản Galaxy S26, thậm chí cả Galaxy S26 Ultra ở một số thị trường.

Đây được xem như bước trở lại mạnh mẽ của Samsung sau khi tiến trình 3nm trước đó gặp vấn đề về tỷ lệ sản xuất thành công, khiến Samsung không thể cung ứng đủ Exynos 2500 cho dòng Galaxy S25.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Tuy nhiên, tất cả những đồn đoán đó đã được Qualcomm chính thức “dập tắt”.

Qualcomm xác nhận: 75% Galaxy S26 sẽ dùng Snapdragon

Trong cuộc họp công bố kết quả tài chính quý gần đây, Qualcomm đã khẳng định rằng chip Snapdragon mới của hãng sẽ có mặt trên 75% số máy Galaxy S26 bán ra toàn cầu.

Đây là thông tin lần đầu tiên được công bố một cách rõ ràng từ phía Qualcomm, và nó đi ngược lại nhiều dự đoán trước đó.

Qualcomm cho biết: “Trước đây, tỷ lệ dự báo của chúng tôi đối với dòng Galaxy S cao cấp là 50%. Với Galaxy S25, chúng tôi nhận 100% đơn hàng. Từ nay, con số cơ bản cho mỗi thế hệ Galaxy mới là 75%. Và đó cũng là giả định cho Galaxy S26.”

Điều này đồng nghĩa rằng, bất chấp những cải thiện mạnh mẽ từ Exynos 2600, phần lớn flagship của Samsung ra mắt năm sau vẫn sẽ chạy Snapdragon.

Năm ngoái, vấn đề tỷ lệ sản xuất không đạt yêu cầu của chip Exynos 2500 đã khiến Samsung phải đưa ra quyết định đột ngột: chuyển toàn bộ dòng Galaxy S25 sang dùng Snapdragon 8 Elite.

Quyết định này đi kèm chi phí không nhỏ. Samsung được cho là đã phải trả thêm khoảng 400 triệu USD cho Qualcomm để mua chip bù vào số lượng Exynos không thể sản xuất.

Đó là bài học đắt giá, khiến Samsung thận trọng hơn trong việc cân bằng giữa chip nội bộ và giải pháp từ Qualcomm.

Exynos 2600 được xem là con chip đầy tham vọng của Samsung. Được sản xuất trên tiến trình 2nm GAA – công nghệ transistor mà kênh dẫn điện được bao phủ từ cả bốn mặt – Exynos 2600 hứa hẹn giảm rò điện và tăng khả năng dẫn dòng, từ đó cải thiện hiệu năng và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng lộ trình, các phiên bản Galaxy S26 dùng Exynos 2600 sẽ trở thành những smartphone đầu tiên trên thế giới sử dụng chip 2nm – một cột mốc lớn trong ngành bán dẫn.

Không chỉ vậy, nhiều nguồn tin cho biết Exynos 2600 có hiệu năng tiệm cận Snapdragon 8 Elite Gen 5 – con chip đóng vai trò đối thủ trực tiếp.

Nhiều nguồn tin cho biết Exynos 2600 có hiệu năng tiệm cận Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ảnh: PhoneArena

Ở mảng AI, Exynos mới thậm chí được đồn đoán là có khả năng xử lý tốt hơn chip A19 Pro của Apple tới sáu lần trong một số tác vụ.

Từ một khoảng cách từng bị xem là khá xa, Samsung đã dần thu hẹp lại và gần như đứng ngang hàng với Qualcomm về hiệu năng chip đầu bảng.

Vì sao Samsung vẫn chọn Snapdragon cho đa số sản phẩm?

Mặc dù Exynos 2600 mạnh mẽ, quyết định của Samsung vẫn ưu tiên Snapdragon trên 3/4 số lượng Galaxy S26.

Lý do nằm ở yếu tố chiến lược. Snapdragon mang lại sự ổn định và niềm tin của người dùng, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, nơi nhiều người sẵn sàng trả thêm để có Snapdragon.

Tính khả dụng và sản lượng: Qualcomm đảm bảo cung ứng chip ổn định, không gặp rủi ro về tỷ lệ sản xuất như với Exynos.

Tối ưu phần mềm và modem 5G: Snapdragon thường có lợi thế trong việc tối ưu hiệu năng modem, điều mà nhiều người dùng đánh giá cao.

Nói cách khác, Samsung dường như đang chọn cách tiếp cận an toàn: vừa tiếp tục phát triển Exynos, vừa giữ sự đảm bảo từ Qualcomm.

Cuộc cạnh tranh giữa Snapdragon và Exynos sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn đáng chú ý của thế hệ Galaxy tiếp theo. Nhưng ít nhất vào thời điểm hiện tại, Snapdragon vẫn đang chiến thắng trên bàn cân lựa chọn của Samsung.

(Theo PhoneArena, GSMarena)