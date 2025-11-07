Theo đó, Galaxy S26 Ultra – mẫu flagship dự kiến ra mắt vào năm sau - được cho là sẽ chỉ có một cảm biến camera hoàn toàn mới, thay vì thay đổi toàn bộ hệ thống camera như những tin đồn ban đầu.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Samsung sẽ “đứng yên”. Các nguồn rò rỉ mới nhất cho thấy hãng đang chuẩn bị một loạt tinh chỉnh cả phần cứng lẫn phần mềm nhằm mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp hơn, thậm chí đủ sức để mẫu máy này nằm trong danh sách những chiếc smartphone có camera tốt nhất.

Thông tin mới xuất phát từ nguồn @chunvn8888, người thường xuyên cung cấp các thông tin chính xác về dòng Galaxy S. Những tiết lộ lần này tập trung vào chi tiết cụm camera của Galaxy S26 Ultra và sự khác biệt của nó so với Galaxy S25 Ultra.

Giữ lại 3 camera cũ, chỉ thay đổi 1 camera telephoto

Theo nguồn tin, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng tiếp tục sử dụng ba cảm biến giống Galaxy S25 Ultra, gồm: Camera chính 200MP HP2; Camera góc siêu rộng 50MP JN3; Camera telephoto 50MP 5x IMX854 và Camera selfie 12MP ở mặt trước.

Điểm nâng cấp duy nhất nằm ở ống kính telephoto 3x. Camera 10MP sử dụng cảm biến Sony IMX754 trên Galaxy S25 Ultra sẽ được thay thế bằng cảm biến 12MP S5K3LD do Samsung tự phát triển.

Đây là cảm biến 1/3 inch, từng xuất hiện trên các mẫu điện thoại gập và thiết bị tầm trung của Samsung. Điều đáng chú ý là kích thước cảm biến này lớn hơn loại thay thế, giúp cải thiện khả năng thu sáng và giảm nhiễu.

Trong ngành nhiếp ảnh di động, kích thước cảm biến đóng vai trò quan trọng hơn số megapixel. Một cảm biến lớn cho phép thu nhận ánh sáng tốt hơn, từ đó cải thiện độ chi tiết và khả năng chụp đêm. Vì vậy, dù nâng cấp số megapixel, điều đáng giá nhất ở S5K3LD chính là kích thước cảm biến được tăng lên.

Bù lại bằng phần mềm và tính năng mới

Dù chỉ thay đổi một cảm biến phần cứng, Samsung lại đầu tư mạnh vào các tính năng chụp ảnh thông minh, nhằm tối ưu hiệu quả tổng thể của cả hệ thống camera.

Những thay đổi đáng chú ý gồm:

Adaptive Pixel: Tính năng mới Adaptive Pixel sẽ cho phép máy ghép nhiều ảnh độ phân giải thấp thành một ảnh độ phân giải cao, giúp: Giảm nhiễu trong môi trường thiếu sáng; Cải thiện chi tiết mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng.

Tùy chọn chụp ảnh 24MP: Mặc định ảnh được chụp ở độ phân giải 24MP – một điểm cân bằng tốt giữa chi tiết và dung lượng, đồng thời tối ưu cho chế độ chân dung. Đây là cách tiếp cận tương tự Apple đã áp dụng trên iPhone gần đây.

Điều chỉnh tốc độ lấy nét: Galaxy S26 Ultra có thể cho phép người dùng tăng giảm tốc độ lấy nét thông qua thanh trượt – một tính năng hướng đến người dùng chuyên nghiệp, đặc biệt là khi quay video hoặc chụp chủ thể chuyển động nhanh.

Tắt HDR10+ nếu muốn: Samsung cũng được cho là cho phép tắt HDR10+, chuyển sang HDR tiêu chuẩn nếu người dùng muốn hình ảnh có màu sắc tự nhiên hơn hoặc tương thích rộng hơn với nhiều thiết bị.

Chuẩn video mới: APV: Một định dạng video hoàn toàn mới APV (Advanced Photo Video) sẽ xuất hiện với hai tùy chọn: APV HQ – chất lượng cao (1,5GB/phút) và APV LQ – dung lượng thấp hơn (750MB/phút).

Điều này cho phép người dùng quay video chất lượng siêu cao mà vẫn linh hoạt về dung lượng.

Galaxy S26 Ultra có thể tăng tốc độ sạc lên 60W. Ảnh: PhoneArena

Theo rò rỉ, ngoài ống kính mới ở camera 3x, Samsung còn nâng cấp khẩu độ lớn hơn cho camera chính 200MP và camera zoom 5x. Khẩu độ lớn giúp thu nhiều ánh sáng hơn, giảm mờ và cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng - điểm mà nhiều người dùng Ultra mong đợi từ lâu.

Như vậy, camera siêu rộng vẫn giữ nguyên và 3 camera còn lại đều được tinh chỉnh phần cứng hoặc phần mềm.

Sự thay đổi không đến từ số lượng cảm biến, mà đến từ cách Samsung khai thác tối đa phần mềm và thuật toán AI.

Thiết kế mới, cấu hình mạnh hơn

Bên cạnh camera, Galaxy S26 Ultra còn có một số cải tiến khác: Thiết kế bo cong nhẹ ở bốn góc, mang đến trải nghiệm cầm thoải mái hơn. Cụm camera hình viên thuốc, thay vì các ống kính rời rạc như hiện tại. Tùy theo thị trường, máy sẽ dùng Exynos 2600 hoặc Snapdragon 8 Gen 5 Elite. RAM sử dụng thế hệ mới hơn, tốc độ cao hơn.

Riêng vấn đề sạc nhanh hiện vẫn chưa thống nhất giữa các nguồn rò rỉ: Ice Universe nói rằng Galaxy S26 Ultra sẽ tăng tốc độ sạc lên 60W, trong khi @chunvn8888 lại cho rằng Samsung giữ nguyên 45W nhưng dùng công nghệ sạc mới nhằm cải thiện hiệu suất.

Giá có thể tăng

Dù bản nâng cấp năm nay không quá “cách mạng”, nhưng lại tập trung vào những cải tiến thực tiễn – đặc biệt trong nhiếp ảnh và hiệu năng. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất là giá bán Galaxy S26 Ultra.

Giá linh kiện đang tăng trên toàn cầu, và nhiều hãng smartphone đã bắt đầu điều chỉnh giá. Samsung có thể đi theo xu hướng này.

Nếu mức tăng không quá cao, phần lớn người dùng sẽ chấp nhận, bởi Galaxy S26 Ultra đang cho thấy nó là một bản nâng cấp đáng giá.

(Theo PhoneArena, Macworld)