Sau một thời gian dài gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế, Apple được cho là sẽ tạo ra bước ngoặt lớn với dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

iPhone 18 Pro có thể được trang bị Face ID đặt dưới màn hình. Ảnh: MacRumors

Hai điểm nhấn lớn nhất được nhắc tới trong các báo cáo gần đây là việc đại tu hệ thống Face ID và bổ sung một tính năng camera hoàn toàn mới, hứa hẹn làm thay đổi trải nghiệm sử dụng iPhone cao cấp.

Face ID ẩn dưới màn hình: Kết thúc kỷ nguyên Dynamic Island?

Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, iPhone 18 Pro có thể được trang bị Face ID đặt dưới màn hình. Nếu điều này trở thành hiện thực, Dynamic Island, thiết kế “viên thuốc” lần đầu xuất hiện trên iPhone 14 Pro, sẽ không còn xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro nữa.

Tin đồn này thực tế đã từng xuất hiện trước đây và việc nó tiếp tục được nhắc lại cho thấy khả năng cao Apple đang nghiêm túc theo đuổi hướng đi này.

Báo cáo mới từ The Information cho biết, dù Face ID được giấu hoàn toàn dưới màn hình, iPhone 18 Pro vẫn sẽ có một lỗ mở dành cho camera trước.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ camera selfie sẽ được chuyển sang góc trên bên trái của màn hình và nằm trong một lỗ đục nhỏ.

Đây có thể được xem là sự thay đổi mang tính cách mạng đối với “khuôn mặt” của iPhone Pro, lớn nhất kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017 khi loại bỏ hoàn toàn nút Home vật lý.

Nếu đúng như vậy, mặt trước của iPhone 18 Pro sẽ trở nên gọn gàng và thoáng đãng hơn rất nhiều, tiệm cận hơn với ý tưởng “màn hình toàn diện” mà Apple theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Đây cũng là bước đi phù hợp trong bối cảnh các nhà sản xuất smartphone Android đã thử nghiệm camera dưới màn hình từ khá sớm, dù chất lượng chưa thực sự đồng đều.

Camera khẩu độ biến thiên: Bước tiến mới cho nhiếp ảnh di động

Không chỉ thay đổi ở mặt trước, Apple được cho là còn nâng cấp mạnh mẽ hệ thống camera phía sau của iPhone 18 Pro.

Cụ thể, ít nhất một trong các camera sẽ được trang bị khẩu độ biến thiên nhờ cơ chế iris cơ học. Công nghệ này cho phép camera tự điều chỉnh độ mở khẩu tùy theo điều kiện ánh sáng, thay vì cố định như hiện nay.

Với khẩu độ biến thiên, iPhone 18 Pro có thể thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp trong môi trường thiếu sáng, đồng thời hạn chế hiện tượng dư sáng khi chụp ban ngày.

Điều này không chỉ cải thiện chất lượng ảnh tổng thể mà còn giúp Apple khai thác hiệu quả hơn các cảm biến camera thế hệ mới, đặc biệt trong những tình huống ánh sáng phức tạp.

Trên thực tế, khẩu độ biến thiên không phải là khái niệm hoàn toàn mới trong thế giới smartphone. Samsung từng áp dụng công nghệ này trên một số mẫu Galaxy cao cấp trước đây.

Tuy nhiên, với cách tiếp cận thường thấy của Apple, hãng có thể tinh chỉnh và tích hợp sâu hơn với phần mềm xử lý ảnh, mang lại trải nghiệm ổn định và dễ sử dụng hơn cho người dùng phổ thông.

Sức mạnh phần cứng: Chip A20 Pro và công nghệ 2nm

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, đi kèm chip A20 Pro hoàn toàn mới.

Con chip này được cho là sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng và hiệu suất năng lượng.

Đáng chú ý hơn, A20 Pro có thể sử dụng công nghệ đóng gói mới, trong đó RAM được tích hợp trực tiếp trên cùng tấm wafer với CPU, GPU và Neural Engine.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm độ trễ và cải thiện hiệu năng tổng thể, mà còn cho phép Apple thu nhỏ kích thước chip, mở ra nhiều không gian hơn cho pin hoặc các linh kiện khác bên trong thân máy.

Phần mềm sẽ thay thế Dynamic Island ra sao?

Dynamic Island từng được xem là một trong những ý tưởng thiết kế thông minh nhất của Apple trong những năm gần đây, khi biến phần khuyết trên màn hình thành một yếu tố giao diện sống động và hữu ích.

Việc loại bỏ Dynamic Island chắc chắn sẽ để lại khoảng trống không nhỏ về mặt trải nghiệm người dùng.

Dù vậy, với lịch sử sáng tạo giao diện của Apple, nhiều người tin rằng hãng sẽ giới thiệu một giải pháp phần mềm mới để thay thế, tận dụng tối đa không gian màn hình “sạch” hơn.

Nếu điều đó xảy ra, iPhone 18 Pro không chỉ là một bản nâng cấp phần cứng, mà còn có thể đánh dấu một chương mới trong cách người dùng tương tác với iPhone.

Nếu các tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ là một trong những mẫu iPhone mang tính đột phá nhất trong gần một thập kỷ, kết hợp giữa thiết kế tối giản hơn, công nghệ camera tiên tiến và sức mạnh phần cứng vượt trội.

(Theo PhoneArena, The Information)