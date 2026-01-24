Samsung từ lâu đã nổi tiếng với trải nghiệm màn hình thuộc hàng tốt nhất trên thị trường smartphone cao cấp, không chỉ dừng lại ở chất lượng hiển thị sắc nét hay màu sắc chính xác. Theo các tin đồn mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì triết lý đó trên Galaxy S26 Ultra bằng một loạt nâng cấp đáng kể cho màn hình, trong đó tâm điểm là lớp kính bảo vệ hoàn toàn mới.

Kính Gorilla Glass thế hệ mới

Lớp kính bảo vệ màn hình trên Galaxy S26 Ultra có thể trở thành một trong những nâng cấp quan trọng nhất của mẫu flagship sắp ra mắt. Theo rò rỉ từ nguồn tin nổi tiếng Ice Universe, thiết bị này sẽ được trang bị Gorilla Glass thế hệ mới với những cải tiến vượt trội ở ba khía cạnh then chốt.

Trước hết và quan trọng nhất, bề mặt kính mới được cho là cứng hơn đáng kể, khả năng chống trầy xước và chống hư hại vật lý được nâng lên một tầm cao mới. Điều này không chỉ giúp màn hình bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày, mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ xuất hiện các vết xước li ti, “kẻ thù” lớn nhất của những chiếc smartphone cao cấp.

Bên cạnh đó, kính mới nhiều khả năng sẽ tích hợp công nghệ Color Filter of Encapsulation (COE). Công nghệ này giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của màn hình, đồng thời giảm độ phản xạ ánh sáng. Với COE, màn hình không chỉ tiết kiệm pin hơn mà còn dễ nhìn hơn trong các điều kiện ánh sáng mạnh, đặc biệt là khi sử dụng ngoài trời.

Cuối cùng, công nghệ Privacy Display, tính năng màn hình riêng tư mà Samsung được đồn đoán sẽ đưa lên Galaxy S26 Ultra, cũng sẽ dựa trên lớp kính Gorilla Glass thế hệ mới này. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế góc nhìn của người xung quanh, bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn ngay trên màn hình gốc, không cần đến các phụ kiện bên ngoài.

Nếu những nâng cấp nói trên trở thành sự thật, thị trường miếng dán bảo vệ màn hình có thể sẽ phải đối mặt với một bước ngoặt lớn. Lớp phủ chống phản chiếu hiệu quả cao sẽ khiến các miếng dán mờ (matte protector) gần như không còn cần thiết. Khả năng chống trầy xước vượt trội của kính mới cũng làm cho miếng dán cường lực trở nên dư thừa đối với nhiều người dùng.

Đặc biệt, khi công nghệ Privacy Display được tích hợp trực tiếp vào kính và màn hình, các loại film chống nhìn trộm, vốn rất phổ biến với người dùng doanh nhân hoặc những ai quan tâm đến quyền riêng tư, có thể sẽ dần biến mất khỏi danh sách phụ kiện “phải mua”.

Nói cách khác, Galaxy S26 Ultra có thể là chiếc smartphone hiếm hoi đủ tự tin tuyên bố rằng người dùng hoàn toàn có thể sử dụng “màn hình trần” mà không phải quá lo lắng.

Tiếp tục bỏ xa đối thủ trên đường đua màn hình

Thực tế, Samsung đã đi trước phần lớn đối thủ trong lĩnh vực công nghệ kính và lớp phủ màn hình từ vài năm nay. Hãng lần đầu tiên giới thiệu lớp phủ chống phản chiếu trên Galaxy S24 Ultra, mang lại trải nghiệm sử dụng ngoài trời vượt trội, đặc biệt dưới ánh nắng trực tiếp.

Một năm sau đó, Galaxy S25 Ultra tiếp tục cải thiện công nghệ này, giúp màn hình càng ít chói hơn và dễ quan sát hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng khắc nghiệt. Ngay cả khi chưa tính đến các nâng cấp được đồn đoán cho Galaxy S26 Ultra, Samsung vẫn đang bỏ xa phần lớn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

iPhone 17 Pro Max được cho là cũng sở hữu lớp phủ chống chói, nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa thể sánh bằng những gì Samsung đã đạt được trên Galaxy S25 Ultra. Các thiết bị khác như Pixel 10 Pro hay OnePlus 15 thậm chí còn kém hơn, đặc biệt là về khả năng hiển thị ngoài trời và độ bền bề mặt kính.

Với Galaxy S26 Ultra, nếu Gorilla Glass thế hệ mới thực sự được áp dụng, khoảng cách này có thể sẽ còn được nới rộng hơn nữa.

Dù vậy, không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ miếng dán màn hình và ốp lưng, ngay cả khi công nghệ đã đủ tiên tiến. Thực tế cho thấy, rất khó để thuyết phục phần lớn người dùng smartphone rằng họ không cần bất kỳ biện pháp bảo vệ bổ sung nào.

Khi bỏ ra hàng trăm, thậm chí hơn một nghìn USD cho một chiếc điện thoại cao cấp với kỳ vọng sử dụng trong vài năm, hoặc có thể bán lại, sự cẩn trọng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Một vết xước nhỏ trên màn hình, dù không ảnh hưởng đến trải nghiệm, vẫn có thể làm giảm giá trị thiết bị đáng kể.

Vì vậy, ngay cả khi Galaxy S26 Ultra sở hữu kính Gorilla Glass “gần như bất khả xâm phạm”, nhiều người dùng vẫn sẽ chọn dán màn hình và dùng ốp lưng, đơn giản vì cảm giác an tâm mà những phụ kiện đó mang lại.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Gorilla Glass thế hệ mới trên Galaxy S26 Ultra có thể đánh dấu thời điểm mà việc không dùng miếng dán màn hình trở thành một lựa chọn hợp lý, chứ không còn là sự đánh đổi đầy rủi ro như trước đây.

