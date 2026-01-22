Sau nhiều năm chỉ tồn tại trong các tin đồn và rò rỉ chuỗi cung ứng, Face ID “ẩn mình” hoàn toàn dưới màn hình, không còn cần đến Dynamic Island, có thể đang tiến gần hơn tới hiện thực với iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ có hệ thống Face ID ẩn dưới màn hình. Ảnh: FrontPageTech

Theo các báo cáo mới nhất từ ngành công nghiệp Hàn Quốc, Apple đang đặt ra những yêu cầu kỹ thuật mới cho màn hình OLED cao cấp trên các mẫu iPhone tương lai, mở đường cho những thay đổi đáng kể về thiết kế ngay từ dòng iPhone Pro.

Công nghệ hồng ngoại dưới màn hình

Khi chuẩn bị cho thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo, Apple được cho là đã thu hẹp đáng kể các thông số kỹ thuật đối với màn hình.

Một báo cáo từ Hàn Quốc cho biết Apple hiện yêu cầu công nghệ hồng ngoại dưới màn hình (Under-Display Infrared – UDIR), đi kèm với tấm nền LTPO OLED thế hệ mới, dành riêng cho mẫu iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.

Việc đưa các cảm biến hồng ngoại xuống dưới màn hình là điều kiện tiên quyết nếu Apple muốn giảm hoặc tiến tới loại bỏ hoàn toàn các phần khoét ở mặt trước.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc “màn hình liền mạch” sẽ xuất hiện ngay lập tức. Trên thực tế, đây mới chỉ là bước đặt nền móng về mặt kiến trúc phần cứng.

Hồng ngoại dưới màn hình có nghĩa là các cảm biến IR, vốn đang nằm trong tai thỏ hoặc Dynamic Island, sẽ được đặt phía sau tấm nền OLED.

Face ID hoạt động bằng cách chiếu ánh sáng hồng ngoại lên khuôn mặt người dùng để tạo bản đồ chiều sâu, từ đó đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học được mã hóa và lưu trữ an toàn trên thiết bị.

Muốn có một chiếc iPhone không còn lỗ khoét hay “viên thuốc” nổi bật ở mặt trước, toàn bộ hệ thống cảm biến này buộc phải hoạt động xuyên qua nhiều lớp màn hình.

UDIR chính là chìa khóa giúp Apple vượt qua rào cản kiến trúc quan trọng đó, lý giải vì sao công nghệ này đang thu hút sự chú ý lớn dù chưa có xác nhận về một sản phẩm thương mại cụ thể.

Tuy nhiên, công nghệ nền tảng không đồng nghĩa với tính năng hoàn thiện. Apple hoàn toàn có thể triển khai UDIR theo từng giai đoạn, chẳng hạn chỉ giấu một phần cảm biến, trong khi các thành phần khác vẫn lộ ra ngoài.

Một Dynamic Island nhỏ hơn, hoặc đơn giản là chỉ còn lỗ camera, vẫn phù hợp với những gì báo cáo mô tả. Trên thực tế, Apple đã thử nghiệm nhiều ý tưởng tương tự trong quá khứ.

Face ID dưới màn hình đã xuất hiện không ít lần trong các báo cáo chuỗi cung ứng suốt nhiều năm qua, nhưng luôn đi kèm các mốc thời gian thay đổi và mô tả thiếu nhất quán.

Cho đến nay, chưa có tin đồn nào trong số đó trở thành một thiết kế iPhone thương mại thực sự.

Vì sao Samsung Display và LG Display vẫn giữ vai trò then chốt?

Theo báo cáo, chỉ có Samsung Display và LG Display hiện đủ khả năng đáp ứng đồng thời các yêu cầu khắt khe của Apple về LTPO và UDIR ở quy mô sản xuất lớn. Hai công ty này vì thế tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong lộ trình iPhone cao cấp của Apple.

Trong nhiều năm qua, Apple đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung màn hình, bao gồm việc đưa BOE tham gia vào một số phiên bản iPhone. Chiến lược này giúp giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Tuy nhiên, khi nói đến các công nghệ hiển thị tiên tiến nhất, những nhà sản xuất OLED lâu đời vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Hồng ngoại dưới màn hình càng nâng cao rào cản kỹ thuật, bởi bản thân các tấm nền OLED có xu hướng hấp thụ và tán xạ ánh sáng hồng ngoại.

Điều này khiến hiệu suất cảm biến bị ảnh hưởng, đồng thời làm tăng rủi ro trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Samsung Display và LG Display đã đầu tư mạnh vào vật liệu chuyên biệt cũng như quy trình chế tạo có độ chính xác cao, nhằm đạt tỷ lệ thành phẩm chấp nhận được mà vẫn giữ được độ sáng, độ chính xác màu sắc và độ bền của màn hình.

Chính mức độ chuyên môn hóa này giúp họ có lợi thế khi Apple không ngừng nâng chuẩn công nghệ.

Face ID dưới màn hình: vì sao vẫn chưa có lời giải cuối cùng?

Việc Apple yêu cầu UDIR cho thấy rõ hãng đang chuẩn bị cho Face ID dưới màn hình, nhưng điều đó không nên bị hiểu nhầm là xác nhận chắc chắn công nghệ này sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max.

Face ID không chỉ là một cảm biến đơn lẻ, mà là cả hệ thống phức tạp gồm đèn chiếu hồng ngoại, bộ chiếu điểm và bộ thu tín hiệu, tất cả phải hoạt động đồng bộ.

Việc giấu toàn bộ các thành phần này dưới OLED mà vẫn đảm bảo độ chính xác, tốc độ và độ tin cậy, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, là một thách thức lớn.

Các lớp OLED làm giảm khả năng truyền ánh sáng hồng ngoại, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất nhận diện khuôn mặt.

Những báo cáo trước đây về Face ID dưới màn hình cho thấy lộ trình liên tục bị đẩy lùi từ thế hệ iPhone này sang thế hệ khác.

Một số nguồn tin hạ thấp kỳ vọng, nói về các phần khoét nhỏ hơn hoặc quá trình chuyển đổi từng phần, trong khi những nguồn khác lại cho rằng giải pháp hoàn toàn dưới màn hình còn phải chờ thêm nhiều năm nữa.

Lịch sử cho thấy Apple sẵn sàng trì hoãn thay đổi phần cứng nếu trải nghiệm chưa đạt chuẩn. Touch ID dưới màn hình, dù được đồn đoán suốt thời gian dài, chưa bao giờ xuất hiện trên iPhone. Ngay cả Face ID cũng phải trải qua quá trình hoàn thiện dần dần kể từ khi ra mắt.

Dynamic Island, ở thời điểm hiện tại, vẫn là sự thỏa hiệp hợp lý giữa yêu cầu kỹ thuật, camera, cảm biến và giao diện người dùng.

Công nghệ hồng ngoại dưới màn hình cho thấy Apple muốn đi về đâu, nhưng khi nào iPhone thực sự “liền mạch” hoàn toàn vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

(Theo AppleInsider, Macworld)