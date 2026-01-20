Những nâng cấp trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dường như đã được Apple “chốt hạ” và mới đây đã được thể hiện khá rõ ràng thông qua một video đang thu hút sự chú ý lớn trong giới công nghệ.

Apple tái cấu trúc toàn bộ dòng iPhone từ năm 2026

Theo các nguồn tin rò rỉ và phân tích uy tín xuất hiện trong những ngày gần đây, Apple đang chuẩn bị cho một sự phân tách rõ rệt chưa từng có giữa các dòng iPhone.

Cụ thể, năm 2026 sẽ chỉ còn iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold. Các mẫu iPhone “thường” sẽ bị loại khỏi chu kỳ ra mắt trong năm này và chỉ quay trở lại vào năm 2027.

Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone hoàn toàn mới trong năm 2026, họ gần như không còn lựa chọn giá mềm. Hoặc phải chấp nhận mức giá cao của iPhone 18 Pro, hoặc chi nhiều tiền hơn nữa để bước vào kỷ nguyên iPhone gập.

Đây được xem là chiến lược đẩy mạnh phân khúc cao cấp, giúp Apple tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi thiết bị bán ra.

Thiết kế màn hình đục lỗ: iPhone 18 Pro lần đầu “giống Android”

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính là thiết kế màn hình đục lỗ (punch-hole) – điều mà người dùng Android đã quá quen thuộc trong nhiều năm qua. Theo các nguyên mẫu bị lộ, Apple sẽ ẩn toàn bộ hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, chỉ để lại một lỗ nhỏ cho camera trước FaceTime.

Dynamic Island vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng sẽ được thu nhỏ đáng kể và giấu kín trong phần cắt màn hình nhỏ hơn, nằm lệch về bên trái. Điều này giúp mặt trước iPhone 18 Pro trở nên gọn gàng, hiện đại và tiệm cận trải nghiệm “toàn màn hình” hơn.

Trong khi đó, chiếc iPhone Fold được cho là sẽ đi theo hướng khác: sử dụng Touch ID kết hợp với camera đục lỗ trên cả hai màn hình, phản ánh chiến lược thiết kế linh hoạt của Apple cho từng dòng sản phẩm.

Hé lộ ba màu sắc mới đầy táo bạo

Video dựng hình mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max xuất hiện với ba tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới, dù hiện tại Apple vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Jon Prosser, người dẫn chương trình Front Page Tech (FPT), Apple đang thử nghiệm ít nhất 3 gam màu: nâu, tím ánh khói và đỏ burgundy.

Những lựa chọn này phù hợp với các tin đồn trước đó, cho thấy Apple có thể đang tìm cách làm mới hình ảnh dòng Pro, vốn bị cho là quá an toàn trong những năm gần đây.

Cuối cùng, nhiều khả năng chỉ một trong 3 màu mới sẽ được chọn để ra mắt chính thức vào tháng 9/2026, bên cạnh các màu truyền thống quen thuộc.

Chip 2nm đầu tiên của Apple

Về phần cứng, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip 2nm của Apple, nhiều khả năng mang tên Apple A20. Đây sẽ là bước nhảy vọt lớn về hiệu năng và hiệu suất năng lượng, giúp Apple tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ Android.

Không chỉ vậy, Apple cũng dự kiến sẽ thay thế modem Qualcomm bằng modem Apple C2 do chính hãng phát triển, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tự chủ toàn bộ chuỗi linh kiện cốt lõi. Nếu thành công, điều này không chỉ giúp Apple tối ưu hóa hiệu năng mạng mà còn giảm đáng kể chi phí bản quyền trong dài hạn.

5G vệ tinh và camera khẩu độ biến thiên: tham vọng chưa được xác nhận

Các nhà phân tích hàng đầu cũng cho rằng Apple có thể mở rộng kết nối vệ tinh trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, cho phép hỗ trợ 5G qua vệ tinh bên cạnh tính năng SOS khẩn cấp hiện tại. Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa được Apple xác nhận chính thức.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là khẩu độ biến thiên trên camera chính, hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát ánh sáng linh hoạt hơn và thu hút những người dùng đam mê nhiếp ảnh di động. Dù vậy, giống như 5G vệ tinh, đây vẫn là một tính năng đang nằm trong diện “tin đồn cao cấp”.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không chỉ là bản nâng cấp thông thường, mà còn là mảnh ghép then chốt trong chiến lược tái định hình toàn bộ dòng iPhone của Apple. Thiết kế mới, chip 2nm, modem tự phát triển và các tính năng mang tính thử nghiệm cao cho thấy Apple đang sẵn sàng chấp nhận rủi ro để duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu.

